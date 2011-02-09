На Енакиевском метзаводе приостановлена работа сталеплавильного передела

На Енакиевском металлургическом заводе (ЕМЗ) из-за аварийной ситуации в кислородно-конвертерном цехе приостановлена работа сталеплавильного передела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК.

По его словам, сегодня на ЕМЗ практически не работает сталеплавильный передел, доменный передел работает без обогащенного дутья, на низком уровне производства.

«Авария в ККЦ Енакиевского метзавода произошла два дня назад», – отметил В.ХАРАХУЛАХ, не уточнив подробностей. При этом он сообщил, что сталеплавильный передел предприятия возобновит производство через 3-4 дня.

Гендиректор «Металлургпрома» подчеркнул, что аварийная ситуация в кислородно-конвертерном цехе ЕМЗ стала причиной существенных производственных потерь на предприятии.

Справка УНИАН. ЕМЗ является одним из мировых лидеров по производству товарной заготовки. В группу входят ОАО «Енакиевский металлургический завод» и украинско-швейцарское совместное предприятие ООО «Метален», которые осуществляют хозяйственную деятельность на одной производственной площадке и имеют единый производственный цикл. Компания производит катаную и литую заготовку, стержневой прокат, а также различные сортовые профили (балки, швеллеры, уголки и др.).

ЕМЗ входит в Дивизион стали и проката Группы "Метинвест".

"Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий Группы "Метинвест" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний «Смарт-холдинг» (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах.

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания Группы "Метинвест".