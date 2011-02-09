Набсовет Херсонского ХБК приостановил производство на предприятии до 1 апреля

Наблюдательный совет ОАО “Херсонский хлопчатобумажный комбинат” решил приостановить производство на предприятии до 1 апреля этого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), такое решение набсовет ХБК принял 3 февраля 2011 года.

Также он принял решение о начислении работникам 2/3 заработной платы.

Как сообщили в пресс-службе ФГИУ со ссылкой на представителей набсовета, причиной данного решения является повышение цен на импортное сырье втрое, процедура банкротства предприятия и судебные споры относительно его возращения в госсобственность.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества ранее заявил о том, что отсудил назад в государственную собственность контрольный пакет акций ОАО “Херсонский хлопчатобумажный комбинат”. В частности, при участии прокуратуры Волынской области Хозяйственный суд Волынской области 20 января 2011 года удовлетворил иск ФГИУ. Решением суда, в связи с невыполнением договорных обязательств, расторгнут заключенный между ПАО “Волынский шелковый комбинат” и ООО “РегиСтар” договор купли-продажи пакета акций ОАО "Херсонский хлопчатобумажный комбинат", который составляет свыше 51% его уставного фонда.

Справка УНИАН. Херсонский хлопчатобумажный комбинат построен в 1954 году и являлся крупнейшим производителем хлопчатобумажных тканей в Европе.

В мае 2009 года Херсонский хозяйственный суд возбудил дело о банкротстве ОАО «ХБК». Банкротство инициировали кредиторы - ООО «Премьер-Стиль» (г. Луцк), позже его правопреемник - ООО "Тексконсалтинг Груп", Херсонский филиал АКБ «Укрсоцбанк» и 78 работников комбината.

Руководство ОАО "ХБК" пыталось обжаловать решение о возбуждении дела о банкротстве, но безуспешно. В июне 2010 года Высший хозяйственный суд, рассмотрев очередную кассацию ОАО «ХБК», направил указанное дело на рассмотрение в местный суд.