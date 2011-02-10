Ситуация на Енакиевском метзаводе не отразится на выполнении обязательств - Метинвест

Внештатная ситуация на Енакиевском металлургическом заводе (ЕМЗ) никак не отразится на выполнении обязательств по поставкам продукции, в том числе, ни на сроках, ни на объемах поставок. Об этом в комментарии УНИАН заявил директор по продажам дивизиона стали и проката Группы Метинвест Дмитрий НИКОЛАЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля директор объединения «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ сообщил о том, что из-за аварии в кислородно-конвертерном цехе ЕМЗ на предприятии приостановлена работа сталеплавильного передела. Уточнив, что предприятие возобновит производство через 3-4 дня, В.ХАРАХУЛАХ вместе с тем отметил, что авария на ЕМЗ стала причиной существенных производственных потерь.

Справка УНИАН. ЕМЗ является одним из мировых лидеров по производству товарной заготовки. В группу входят ОАО «Енакиевский металлургический завод» и украинско-швейцарское совместное предприятие ООО «Метален», которые осуществляют хозяйственную деятельность на одной производственной площадке и имеют единый производственный цикл. Компания производит катаную и литую заготовку, стержневой прокат, а также различные сортовые профили (балки, швеллеры, уголки и др.).

ЕМЗ входит в Дивизион стали и проката Группы "Метинвест".

"Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий Группы "Метинвест" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний «Смарт-холдинг» (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах.

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания Группы "Метинвест".