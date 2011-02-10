Янукович назначил Перегудова гендиректором “Укрспецэкспорта”
11:32, 10 февраля 2011Промышленность
0
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом назначил Дмитрия ПЕРГУДОВА генеральным директором Государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения.
Текст указа от 9 февраля размещен на сайте главы государства.
До издания этого указа Д.ПЕРУГУДОВ был исполняющим обязанности гендиректора “Укрспецэкспорта”.
Как известно, Государственная компания по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения “Укрспецэкспорт” входит в Государственный концерн “Укроборонпром”.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter