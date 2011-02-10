Янукович назначил Перегудова гендиректором “Укрспецэкспорта”

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом назначил Дмитрия ПЕРГУДОВА генеральным директором Государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения.

Текст указа от 9 февраля размещен на сайте главы государства.

До издания этого указа Д.ПЕРУГУДОВ был исполняющим обязанности гендиректора “Укрспецэкспорта”.

Как известно, Государственная компания по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения “Укрспецэкспорт” входит в Государственный концерн “Укроборонпром”.