Россия повысила антидемпинговые пошлины на украинские трубы

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 31 января 2011 года "О мерах по защите экономических интересов российских производителей некоторых видов стальных труб", пошлины на обсадные трубы, происхождением из Украины, увеличены с 11,4% до 18,9%, а на насосно-компрессорные - с 18,1% до 19,9%, на нефтегазопроводные и горячедеформированные общего назначения - с 8,9% до 19,4-37,8%. Постановление опубликовано на сайте правительства РФ 9 февраля 2011 года.

Согласно постановлению, действие антидемпинговых пошлин установлено сроком на 5 лет.

Вместе с тем, в постановлении уточняется, что данные пошлины не будут взиматься в период действия Соглашения между Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством экономики Украины о регулировании поставок некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины, на таможенную территорию Российской Федерации, подписанного 13 января 2005 г., в отношении труб, сопровождаемых сертификатом производителя и поставляемых в пределах объема, предусмотренного указанным соглашением.

Как сообщал УНИАН, в рамках соглашения от 13 января 2005 года украинская компания Интерпайп ежегодно имеет право поставлять в Россию 300 тыс. тонн обсадных и насосно-компрессорных труб в беспошлинном режиме.