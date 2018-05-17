Россия "в ожидании" украинских инвестиций, или Куда нас пустят?

Украина по соотношению количества упоминаний словосочетания «инвестиционный климат» и реального объема прямых зарубежных инвестиций, скоре всего, занимает первое место в мире. То есть, один раз сказали - 1 доллар привлекли. В отечественных СМИ с интервалом буквально в пару дней можно обнаружить прямо противоположные оценки этого самого климата, вот он «постепенно улучшается», а уже через неделю, бац, и становится плохим. Как говорил классик: «И такая дребедень целый день: динь-ди-лень...» Поэтому попробуем отвлечься от украинских реалий и глянуть на ситуацию с другой стороны - а есть ли перспективы для украинских инвестиций вовне? Наиболее интересной площадкой для нашего бизнеса принято считать Россию. Там и рынок необъятный, и кое-какие украинские технологии могли бы прийтись ко двору, благо инвесторов собственных хватает. Ну и, конечно же, Россия - это знакомые условия работы, по крайней мере, так у нас считают многие. Дело за малым - определить наиболее привлекательные отрасли и вперед…

Россия как «экономическое убежище» для опального украинского бизнеса

Скептик скажет: какие еще, к черту, инвестиции в Россию, когда в самой Украине предприятия задыхаются без оборотных средств и новых технологий. И в принципе окажется прав. Однако в качестве контраргумента приведем мнение директора по политическим программам Института Горшенина Евгения Курмашова, озвученное им в ходе круглого стола «Перспективы украинского бизнеса в России».

«В 2010 году в Украине сформировался правящий класс, основой которого стали буквально 20 семей, рассматривающие Украину как собственный бизнес-проект. В результате мы наблюдаем политику благоприятствования со стороны украинской власти именно тем представителям отечественного бизнеса, которые входят в круг ее интересов», - сказал он.

По мнению Е.Курмашова, ситуация с государственным протекционизмом крупному украинскому капиталу будет только усугубляться в 2011 году. «После смены власти серьезные проблемы возникли у части украинских бизнесменов. В стране стало меньше политической конкуренции, а соответственно, уменьшились возможности для конкуренции в бизнесе. Поэтому я не исключаю, что Россия станет для многих украинских бизнесменов площадкой для применения своих способностей и вложения инвестиций. В частности, в России существует реальная конкуренция между регионами, которые борются за увеличение налоговых отчислений в госбюджет и привлечение инвестиций. Приходится констатировать, что конкурентная среда для зарубежного бизнеса в России сегодня значительно лучше, чем в Украине», – подчеркнул Е.Курмашов.

Он так же отметил наличие серьезных проблем у частного российского бизнеса, пытающегося работать в Украине. При этом особенно невысокие шансы занять нишу на нашем рынке у частных российских компаний и компаний с минимальной долей государственного капитала. Е.Курмашов убежден, что на сегодняшний день перспективы развития украинского бизнеса в России значительно лучше, чем те возможности, которые открываются перед российскими компаниями в Украине.

«Первым опасным звоночком для украинских олигархов стала покупка россиянами «Запорожстали», которая продемонстрировала нашему крупному бизнесу, что в условиях честной конкуренции он проиграет российскому, как минимум, по объему финансовых ресурсов. В результате, складывается впечатление, что украинская власть в отношении российского капитала исповедует лозунг «не пущать», - добавил Е.Курмашов.

Получается, что если оппозиционные политики ищут политическое убежище в странах ЕС, то ставшим лишними в своей собственной стране бизнесменам стоит задуматься об «экономическом убежище» в Российской Федерации. Тут, правда, возникает явное противоречие, так как совершенно не понятно, с чего бы россиянам проявлять гостеприимство к нашим капиталистам, если украинская власть не дает работать в Украине российскому бизнесу. Вот тут мы и подходим к вопросу о том, насколько и в каких именно отраслях россияне заинтересованы в украинских инвестициях.

Углеводороды для своих, а нам - высокие технологии + водка

В ходе все того же круглого стола, организованного Институтом Горшенина, эксперты практически единодушно сошлись во мнении, что украинским компаниям, желающим выйти на российский рынок, необходимо иметь хоть какое-нибудь конкурентное преимущество в своей сфере деятельности. Иначе россияне просто задавят своей денежной массой наших энтузиастов.

Как отметил президент Инвестиционной группы УПЭК Анатолий Гиршфельд, среди украинских бизнесменов существует расхожее мнение, что в России наиболее интересной для инвестирования сферой является добыча углеводородов и других природных ресурсов. «Однако в российской ресурсодобывающей отрасли присутствие иностранного капитала не приветствуется, тогда как российский бизнес, занятый в этой сфере, пользуется всесторонней поддержкой государства и постоянно укрупняется. Украинским инвесторам вряд ли удастся поучаствовать в переделе этого рынка. Совсем другое дело высокотехнологичная индустрия - здесь дефицит собственных инновационных технологий заставляет россиян открывать доступ на свой рынок иностранным компаниям», - отметил он.

В качестве примера А.Гиршфельд привел проект строительства завода по производству подшипников для железнодорожных вагонов, реализуемый УПЭК в Белгородской области РФ. По его словам, власти региона встретили украинских инвесторов с распростертыми объятьями, по достоинству оценив перспективы появления востребованного на российском рынке предприятия.

Но конечно, в разговоре об экспансии украинского капитала в Россию крайне важна точка зрения, так сказать, «принимающей стороны». Руководитель экономической группы Посольства РФ в Украине Алексей Урин посетовал на крайне малый объем украинских инвестиций в российскую экономику. «Из 110 млрд. долл. иностранных инвестиций, накопленных Россией, доля украинских вложений едва заметна, и это не нормально. На сегодняшний день мы не видим притока инвестиций из Украины, хотя перспективы для украинского капитала в России есть», – заверил представитель российского посольства.

При этом, по его словам, украинским инвесторам стоит учитывать, что расклад прямых инвестиций по отраслям российской экономики показывает, что наиболее интересные для инвестирования направления находятся в обрабатывающем, а не добывающем секторе. «Государство оказывает всестороннюю поддержку тем отраслям, которые формируют высокую добавленную стоимость своей продукции и развивают технологии. В 2010 году за три квартала в обрабатывающее производство России было инвестировано 19 млрд. долл., а в добычу полезных ископаемых – лишь 8,6 млрд. долл. Это говорит о том, что интерес инвесторов к производству с высоким переделом достаточно высок», – отметил А.Урин. В этой связи он обратился к украинским машиностроителям с приглашением открывать свое производство в России.

По мнению главы Наблюдательного совета компании «МТ-ИНВЕСТ» Мирослава Табахарнюка, профильные украинские предприятия имеют очень неплохие перспективы на российском рынке авиастроения, есть перспективы для сотрудничества в разработке космической техники, судостроении. «Это те отрасли, которые традиционно были высоко развиты в Украине и широко представлены в России», - добавил М.Табахарнюк.

Вместе с тем он посетовал, что, в целом, украинский бизнес не готов конкурировать с российским. «Если не брать отдельные позитивные примеры, то в целом ситуация довольно грустная. Степень присутствия российского бизнеса в Украине не сопоставима по масштабам с присутствием украинского бизнеса в РФ, слишком слаб наш бизнес в ресурсном плане. К тому же наши бизнесмены не чувствуют такой же поддержки государства, как их российские конкуренты. Поэтому перспективы экспансии украинского бизнеса на российские рынки зависят, в первую очередь, от финансовой и политической поддержки со стороны государственных структур Украины», - убежден эксперт.

И еще одна точка зрения, которая, в принципе, ставит под сомнение широкомасштабное развитие украинских бизнес-проектов в РФ. С одной стороны, аппонировать такой пессимистической оценке довольно сложно, но с другой - всем прекрасно известен пример компании «Nemiroff». В 2008 году этот водочный бренд открыл собственное производство в российском ОАО «Ликёро-водочный завод «Ярославский» и ни о какой государственной поддержке в данном случае речь не шла. Теперь водка «Nemiroff» представлена едва ли не во всех супермаркетах Российской Федерации.

По мнению руководителя управления корпоративных коммуникаций инвестиционной компании «Ренесанс Капитал» Константина Головинского, российский рынок пищевых продуктов представляет огромный интерес для украинских производителей. Он, правда, тут же отметил, что продовольственный рынок РФ довольно непредсказуем и вхождение на него сопряжено с множеством рисков. Действительно, примеров того, как россияне по абсолютно субъективным причинам закрывали границу для той или иной продукции наших пищевиков, более чем достаточно. Но одно дело чистый импорт и совсем другое - создание производственных мощностей на территории РФ. Однако, как говорится, не хлебом единым, ведь даже пессимисты отмечают потенциал наиболее высокотехнологичных отечественных отраслей.

Если не интегрируемся, то могут и заместить?

Все прекрасно помнят ожесточенные дебаты по поводу инициатив Владимира Путина относительно вхождения украинских авиа- и судостроителей в профильные российские корпорации. Весной 2010 года казалось, что интеграция ГП «Антонов» и Харьковского авиазавода в российскую Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) практически решенный вопрос. Тогда многие заявляли о том, что подобное объединение выглядит как откровенно недружественное поглощение крупными корпорациями более слабых украинских предприятий, с дальнейшей утратой ими возможности проводить самостоятельную экономическую политику. Но как оказалось, слухи о готовности украинского руководства к глубокой интеграции преувеличены. «Антонов», хотя и работает совместно с российскими предприятиям над производством Ан-148, но по-прежнему самостоятелен, и перспективы его вхождения в ОАК пока туманны. То же касается феодосийской судостроительной компании "Море" и производителя газотурбинных двигателей для судов "Зоря-Машпроект", которые так приглянулись Объединенной судостроительной корпорации РФ.

Стоит признать, что такие украинские предприятия, как «Зоря-Машпроект» или производитель авиадвигателей «Мотор Сич» прекрасно осознают свою зависимость от российского заказчика, так как едва ли не на 80% завязаны на кооперации с российскими партнерами. Чуть ли не с середины 1990-х россияне говорят о необходимости замещения украинских поставщиков собственными производителями. Иногда это удавалось сделать без особых трудностей, особенно в сфере оборонно-промышленного комплекса, а иногда нет. Как не хорохорились производители российских вертолетов, но они до сих остаются зависимыми от двигателей «Мотор Сичи», которыми комплектуются и многие самолеты. Но угроза потерять важнейшего потребителя продолжает висеть над нашими предприятиями, работающими с РФ в авиакосмической и других высокотехнологичных отраслях.

По этому поводу А.Урин отметил, что несмотря на потепление взаимоотношений между странами, вопрос о возможном создание замещающих производств в России нельзя считать закрытым.

«Относительной гарантией для украинских производителей, которые заинтересованы в сохранении российского рынка и углублении кооперации с российскими партнерами, было бы участие в совместных с российскими компаниями предприятиях. Именно в этом я вижу возможность для сохранения российского рынка такими компаниями, как «Мотор Сич» или «Заря-Машпроект», - подчеркнул А.Урин.

По его мнению, украинским компаниям не стоит бояться «поглощений». Это может быть и объединение на паритетных началах, в разных отраслях – по-разному. Суть в том, чтобы наш бизнес был заинтересован в развитии украинских предприятий, в этом смысле интеграция является наиболее оптимальным выходом из положения для всех заинтересованных сторон. Конечно, без политической воли подобную интеграцию продвигать сложно, так как многие из предприятий находятся в государственной собственности», - добавил А.Урин.

Так что там, где россияне действительно зависят от наших производителей, стратегия остается прежней: хотите сохранить рынок - продавайтесь. Полностью или частично - дело техники. Как известно, «Мотор Сич» уже давно ведет переговоры о продаже части своих акций ОАК, и можно не сомневаться, что рано или поздно она это сделает.

В заключение стоит отметить, что перспективы у нашего бизнеса в России без сомнений есть. Ограничиваются они стратегическими отраслями, в которые россияне нас пускать не намерены. Вариант с объединением «Нафтогаза» и «Газпрома», предложенный В.Путиным, в качестве примера не подходит по общеизвестной причине. В обмен на вполне осязаемую газотранспортную систему Украины нам предлагают смутные перспективы концессий по добыче газа в РФ и другие не менее призрачные бонусы. Таким образом, на сегодняшний день наиболее реалистичными для реализации украинского потенциала в России остается машиностроение и пищевая промышленность, что не так уж и мало…

Петр Черных (УНИАН)