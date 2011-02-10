Ferrexpo вложила более 1 млрд. грн. в горнорудные активы в Украине

Сумма капитальных вложений в модернизацию и закупку оборудования Полтавского и Еристовского горно-обогатительных комбинатов в 2010 году составила 1 млрд. 61 млн. грн., что на 435 млн. (на 70%) больше, чем по итогам 2009 года. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Ferrexpo, являющейся основным акционером ПГОКа и ЕГОКа, переданном агентству УНИАН.

Как отмечается в пресс-релизе, в 2010 году компания закупила грузовую технику Caterpillar, а также экскаваторы Hitachi с объемом ковша свыше 15 кубометров, не имеющие аналогов среди всех горнорудных предприятий СНГ. На данный момент автопарк компании более чем на 60% состоит из современных образцов карьерной техники производства Komatsu, Caterpillar и Hitachi и других мировых производителей.

За период с 2005 по 2010 год компания Ferrexpo вложила 588,4 млн. долларов в развитие и модернизацию украинских активов. Согласно утвержденному Советом директоров плану, в ближайшие 3-4 года компания намерена инвестировать около 1,4 млрд. долл. в украинские железорудные активы.

Первым этапом инвестиционного плана являются вложения в размере свыше 647 млн. долл., из которых около 435 млн. долл. будут направлены на разработку существующих месторождений. Еще 212 млн. долл. планируется инвестировать в модернизацию существующих обогатительных мощностей Полтавского ГОКа, что позволит полностью перейти на производство окатышей с 65%-ным содержанием железа, которые востребованы на мировом рынке.

"Наша стратегия развития предусматривает перевооружение и модернизацию добычи и переработки сырья, и полное замещение технологических компонентов производства новейшим оборудованием от ведущих мировых производителей. Благодаря модернизации, ПГОК повысил качество и конкурентоспособность своей продукции на мировых рынках, и это уже сегодня дало результаты в виде долгосрочных контрактов с крупнейшими высокотехнологичными потребителями железной руды в мире», - приводятся в пресс-релизе слова генерального директора ОАО «Полтавский ГОК» Виктора ЛОТУСА.

Справка УНИАН. Ferrexpo является сырьевой компанией со штаб-квартирой в Швейцарии и активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Текущий объем производства - около 9 млн. тонн окатышей в год, которые экспортируются сталелитейным предприятиям по всему миру. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.

51% акций Ferrexpo plc принадлежат украинскому бизнесмену Константину ЖЕВАГО, 25% – компании RPG Industries SE (RPGI).

Ferrexpo plc контролирует 97,31% акций ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» – одного из крупнейших в Украине производителей и экспортеров железорудных окатышей, применяемых в черной металлургии и производстве стали.