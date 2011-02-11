Комиссия назвала причины группового несчастного случая на ММК им. Ильича

Комиссия Госгорпромнадзора Украины завершила расследование и назвала причины группового несчастного случая со смертельным исходом, который произошел 12 января 2011 года в ЗАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича».

Об этом сообщили в пресс-службе территориального управления Госгорпромнадзора Украины по Донецкой области со ссылкой на председателя комиссии по расследованию обстоятельств и причин несчастного случая, заместителя начальника теруправления Геннадия КИРИКА.

В сообщении отмечается, что данный несчастный случай, в результате которого пострадали трое работников, один из которых - 50-летний рабочий цеха ремонта металлургических печей - был смертельно травмирован, признан комиссией связанным с производством.

Комиссия констатировала, что несчастный случай произошел в мартеновском цехе при замене газомазутной горелки мартеновской печи. В 8.40 12 января в только что установленную горелку начали подавать под давлением газ и кислород. В момент, когда на горелке вспыхнул газ, началось выбивание пламени длиной около 1 м через промежуток в боковой стенке головки с обеих сторон от горелки. Примерно через секунду после этого произошло объемное воспламенение газо-воздушной среды на площадке обслуживания горелки, где в это время находились рабочие. В результате воздействия пламени на пострадавших загорелась одежда. Вследствие этого люди получили ожоги различной степени тяжести, от которых один из них скончался на месте.

Комиссия пришла к выводу, что технической причиной несчастного случая стало неудовлетворительное техническое состояние газо-мазутной горелки.

Организационной причиной несчастного случая комиссия считает неудовлетворительную организацию безопасного выполнения работ по замене газо-мазутной горелки мартеновской печи №3, а именно: подачу энергоносителей на горелку до окончания ремонтных работ и присутствие при этом на площадке ее обслуживания ремонтного персонала.

Комиссия по расследованию установила ответственных лиц, действия или бездействие которых привели к несчастному случаю, и предложила руководству комбината за допущенные нарушения привлечь их к дисциплинарной ответственности. Комиссия также предложила руководству ММК им. Ильича рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям начальника мартеновского цеха, старших мастеров и мастеров мартеновского цеха.

В соответствии с актом расследования руководители структурных подразделений предприятия обязаны в полном объеме принять меры к устранению причин несчастного случая и недопущению подобных случаев в дальнейшем.

В сообщении также отмечается, что при расследовании группового несчастного случая члены комиссии Госгорпромнадзора опирались в том числе на выводы экспертов из Приазовского государственного технического университета.