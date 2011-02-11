Алчевский меткомбинат в январе увеличил производство

ОАО «Алчевский металлургический комбинат» в январе 2011 г. увеличило относительно января 2010 г. производство основных видов продукции на 9-23%.

Об этом УНИАН сообщили в объединении „Металлургпром”.

Меткомбинат произвел 262 тыс. тонн готового проката, что на 29 тыс. тонн, или на 12,4% больше, чем за январь 2010 г.

В январе т. г. комбинат выплавил 280 тыс. тонн стали, что на 25 тыс. тонн, или на 9,8% больше, чем по результатам января 2010 г.

За отчетный период Алчевский меткомбинат произвел 270 тыс. тонн чугуна, что на 51 тыс. тонн, или на 23% больше показателя за январь 2010 г.

К 1 февраля т. г. металлургический комбинат произвел 426 тыс. тонн агломерата, что на 67 тыс. тонн (на 18,6%) больше, чем в январе 2010 г.

Справка УНИАН. ОАО «Алчевский металлургический комбинат» (Луганская обл.) занимает на украинском рынке монопольное положение по производству толстого нержавеющего листа, стали специального назначения и стальной дроби.

По итогам 2010 г. комбинат сократил относительно 2009 г. производство основных видов продукции на 5-20%.