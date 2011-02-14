В декабре промпроизводство в Европе снизилось

В декабре 2010 года промышленное производство в странах зоны евро снизилось на 0,1% по сравнению с ноябрем 2010 года, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – также снизилось на 0,1%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с декабрем 2009 года, в декабре 2010 года промышленное производство выросло на 8,0% в зоне евро и на 7,7% - в ЕС-27.

В декабре 2010 года по сравнению с ноябрем 2010 года производство в энергетическом секторе выросло на 2,4% в зоне евро и на 1,7% в ЕС-27. Производство в сфере полуфабрикатов снизилось на 1,3% в обеих зонах, товаров непродолжительного использования сократилось на 0,3% в зоне евро и на 0,2% - в ЕС-27. Производство в сфере капитальных товаров выросло на 0,7% в еврозоне и на 0,8% - в ЕС-27. Производство в сфере товаров длительного использования сократилось на 1,0% в еврозоне и на 0,1% - в ЕС-27.

В декабре, по имеющимся данным, наибольший рост промышленного производства по сравнению с ноябрем зарегистрирован в Словении (4,2%), Португалии (3,8%) и Эстонии (1,3%).

Наибольшее снижение - в Латвии (-1,9%), Ирландии (-1,7%) и Дании (-1,3%).

В декабре 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года производство в энергетическом секторе выросло на 5,8% в еврозоне и на 3,8% - в ЕС-27. Производство в сфере полуфабрикатов выросло на 7,8% в зоне евро и на 7,9% - в ЕС-27. Производство в сфере товаров непродолжительного использования выросло на 1,9% в зоне евро и на 2,5% - в ЕС-27, производство в сфере капитальных товаров выросло на 14,8% в еврозоне и на 14,5% - в ЕС-27. Производство в сфере товаров длительного использования выросло на 2,1% в еврозоне и на 1,8% - в ЕС-27.

В декабре 2010 года, по имеющимся данным, промышленное производство больше всего выросло по сравнению с декабрем-2009 в Эстонии (38,4%), Ирландии (16,9%), Латвии (15,7)%, Литве (14,2%) и Германии (11,8%).

Снижение зарегистрировано только в Греции (-5,2%), Мальте (-3,1%) и Испании (-0,1%).

В ноябре 2010 года, по уточненным данным, промышленное производство выросло на 1,4% в зоне евро и на 1,2% в ЕС-27 по сравнению с октябрем-2010.

До 1 января 2011 года, в зону евро входили 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия.