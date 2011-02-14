Чистая прибыль «АрселорМиттал Кривой Рог» в 2010 году составила 1,2 млрд. грн.

По итогам 2010 года чистая прибыль «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) составила 1,2 млрд. грн., тогда как 2009 год предприятие завершило с чистым убытком в 120 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил генеральный директор «АрселорМиттал Кривой Рог» Ринат СТАРКОВ.

По его словам, валовая прибыль «АрселорМиттал Кривой Рог» увеличилась по итогам 2010 года на 47% и составила 4,4 млрд. грн. При этом чистый доход составил 23,4 млрд. грн., что на 63% больше, чем по итогам 2009 года. Сумма капитальных инвестиций на АМКР по итогам 2010 года составила 1 млрд. 738 млн. грн.

Р.СТАРКОВ также отметил, что 2010 год стал годом постепенного преодоления последствий кризиса.

«В сложившихся условиях предприятие использовало возможности, которые предоставил рынок, и нарастило производство, в среднем, на 20%. Мы снова запустили полномасштабную программу модернизации, которая была приостановлена в 2009 году, и начали несколько важных проектов, крупнейшим из которых является строительство первой машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). Запуск производства МНЛЗ ожидается весной этого года», - сказал Р.СТАРКОВ.

Как сообщал УНИАН, ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» по итогам 2010 г. произвело 5, 367 млн. тонн готового проката, что на 868 тыс. тонн, или на 19,3% больше, чем за 2009 г.

По информации источника, приближенного к Министерству промышленной политики Украины, за 2010 г. комбинат выплавил 6,151 млн. тонн стали, что на 1,095 млн. тонн, или на 21,6% больше, чем по результатам за 2009 г.

За отчетный период «Арселор Миттал Кривой Рог» произведено 5,317 млн. тонн чугуна, что на 897 тыс. тонн или на 20,3% больше показателя за 2009 г.

К 1 января 2011 г. меткомбинат произвел 9,519 млн. тонн агломерата, что на 1, 575 млн. тонн (на 19,8%) больше, чем за 2009 г.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО «КГМК «Криворожсталь».

28 октября 2005 года Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 году компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.

«Арселор Миттал Кривой Рог» в 2009 году сократил производство основных видов продукции на 17,2-21,6%.