В Украине производство марганцевого концентрата выросло на 25,3%

В Украине в январе 2011 г. производство марганцевого концентрата выросло относительно января 2010 г. на 25,3%, или на 18,9 тыс. тонн, - до 93,6 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).

По данным ассоциации, ОАО «Марганецкий горно-обогатительный комбинат» за указанный период увеличило производство марганцевого концентрата на 9,7%, или на 4,9 тыс. тонн, по сравнению с январем 2010 г. – до 55 тыс. тонн.

ОАО «Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат» за январь т.г. произвело 38,6 тыс. тонн марганцевого концентрата, что на 56,9%, или на 14 тыс. тонн больше, чем по итогам января 2010 г.

За указанный период ОГОК также произвел 30,1 тыс. тонн марганцевого агломерата – на 0,5 тыс. тонн (на 1,6% меньше), чем за январь 2010 г.

Как сообщал УНИАН, в Украине за 2010 г. производство марганцевого концентрата выросло относительно 2009 г. на 70,5%, или на 657 тыс. тонн, - до 1,5893 млн. тонн.