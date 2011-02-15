В Украине в январе 2011 года производство туалетной бумаги увеличилось на 15,2% по сравнению с январем прошлого года – до 46,791 млн. рулонов.

Об этом УНИАН сообщили в ассоциации "УкрПапир".

Согласно сообщению, ПАО «Киевский картонно-бумажный комбинат» увеличило производство туалетной бумаги на 27,1% – до 28,051 млн. рулонов; ОАО «Кохавинская БФ» уменьшило производство на 6,6% – до 6,449 млн. рулонов; ОАО «Львовкартонопласт» уменьшило производство туалетной бумаги на 88% – до 42 тыс. рулонов; ОАО "Моквинская БФ" увеличило производство на 91,1% - до 386 тыс. рулонов.