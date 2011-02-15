Рост ВВП в 2010 году составил 4,2%

По оперативным данным, рост валового внутреннего продукта (ВВП) в IV квартале 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 3%, в 2010 году против 2009 г. - 4,2%.

Об этом сообщает Государственный комитет статистики.

По данным Госкомстата, рост ВВП в IV квартале 2010 года против III квартала 2010 года с учетом фактора сезонности составил 1%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, валовой внутренний продукт Украины за IІI квартал 2010 г. по сравнению с III кварталом 2009 г. (в постоянных ценах 2007 г.) составил 103,4%.

Справка УНИАН. По данным Государственного комитета статистики Украины, падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило 15,1% по сравнению с 2008 годом.