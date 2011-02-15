Рост промпроизводства в Украине в январе составил 9,7%

В Украине рост промышленного производства в январе 2011 года против января 2010 года составил 9,7%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, по сравнению с декабрем 2010 года в январе т.г. спад промпроизводства составил 14,5%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в январе т.г. против января 2010 года по отраслям составил: в добывающей промышленности – 7% (к декабрю 2010 г. – спад 4,4%), в том числе в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – 6,6% (к декабрю 2010 г. – спад 3,6%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – 7,5% (к декабрю 2010 г. – спад 5,7%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в январе т.г. по сравнению с январем-2010 составил 14,4% (к декабрю 2010 г. – спад 19%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксирован спад на уровне 0,3% (к декабрю 2010 г. – спад 26,8%).

В легкой промышленности зафиксирован рост объемов производства на уровне 21,9% (к декабрю 2010 г. – спад 19,5%), в том числе в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – 21,8% (к декабрю 2010 г. – спад 20%), в производстве кожи, изделий из нее – рост 22,3% (к декабрю 2010 г. – спад 17,6%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, рост производства в январе т.г. против января-2010 составил 34,5% (к декабрю 2010 г. – спад 17,5%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – 12,2% (к декабрю 2010 г. – спад 19,1%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки зафиксирован спад на 9% (к декабрю 2010 г. – спад 14,1%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксирован рост объемов производства на 28,5% (к декабрю 2010 г. – спад 18,2%), в том числе в химическом производстве – 30,3% (к декабрю 2010 г. – спад 15,3%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 19,6% (к декабрю 2010 г. – спад 30,9%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – 36% (к декабрю 2010 г. – спад 22,8%).

В металлургии и производстве готовых металлических изделий в январе т.г. по сравнению с январем 2010 года рост производства составил 13,3% (к декабрю 2010 г. – спад 4,4%); в машиностроении зафиксирован рост на уровне 27,8% (к декабрю 2010 г. – спад 28,9%), в частности, в производстве машин и оборудования – 15,7% (к декабрю 2010 г. – спад 22,9%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – 35,5% (к декабрю 2010 г. – спад 32,4%), в производстве транспортного оборудования – 34,6% (к декабрю 2010 г. – спад 31,1%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован спад на уровне 2,9% (к декабрю 2010 г. – спад 6,3%).