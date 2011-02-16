Азаров: Украина может рассчитывать на увеличение спроса на метпродукцию

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что Украина может рассчитывать на увеличение спроса на металлургическую продукцию на внутреннем рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета Министров.

«В дальнейшем нужно рассчитывать на увеличение спроса на продукцию металлургического производства: на готовые металлические изделия, металлическую минеральную и химическую продукцию», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что такие ожидания объясняются прогнозом увеличения темпов производства в строительной отрасли и в области капитальных инвестиций.