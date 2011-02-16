До конца года Интерпайп увеличит численность сотрудников более чем на 10%

Киев. В течение 2011 года трубно-колесная компания Интерпайп увеличит численность персонала на своих предприятиях почти на 1,5 тыс. человек или более чем на 10% - до около 15,5 тыс. человек. Об этом в интервью УНИАН заявила директор по персоналу Интерпайп Оксана МАРИНА.

По ее словам, планы по увеличению персонала компании, обусловлены тем, что уже 2010 году Интерпайп начал постепенно возвращаться к показателям производительности труда 2007 года, который стал лучшим, как для Интерпайп, так и для металлургической промышленности Украины в целом.

"В кризисный 2009 год Интерпайп, как и подавляющее большинство производителей, столкнулся с резким снижением спроса на свою продукцию. Вследствие чего вдвое сократились объемы производства, и на 47% снизилась производительность труда. Однако, по результатам 2010 года показатель производительности труда был всего на 7% ниже, чем в «эталонном» 2007-м году. 2011 год ставит перед Компанией новые задачи и требует роста производительности более чем на 15 %, которые и заложены в плановые показатели бизнеса», - отметила директор по персоналу.

По ее данным, на уже работающих предприятиях компании в текущем году планируется увеличить численность персонала более чем на 1 тысячу человек.

«Кроме того, в конце 2012 - начале 2013 годов Интерпайп планирует ввести в эксплуатацию новый электросталеплавильный комплекс «Днепросталь» в Днепропетровске. Для обеспечения работы нового предприятия, потребуется дополнительно 400 высококвалифицированных специалистов. Таких специалистов в Украине немного. В связи с этим, компания ведет активную работу с высшими учебными заведениями по подбору, привлечению и адаптации молодых специалистов, выпускников профильных факультетов», - добавила О.МАРИНА.

Справка УНИАН. "Интерпайп" является крупнейшим производителем труб в Украине, контролируя ОАО "Интерпайп Нижнеднепровский трубный завод», ОАО "Интерпайп Новомосковский трубный завод", ОАО "Интерпайп Нико Тьюб".

Компания "Интерпайп" так же является одним из крупнейших производителей железнодорожных колес в мире и поставляет свою колесную продукцию в более чем 60 стан мира под брендом KLW.

«Интерпайп» ведет строительство электросталеплавильного комплекса «Днепросталь» мощностью 1,32 млн. тонн стали в год.

По итогам 2010 года поизводство труб на ООО «Интерпайп Нико Тьюб» увеличилось относительно 2009 г. более чем в 2 раза – до 312,8 тыс. тонн. ОАО «Интерпайп Нижнеднепровский трубный завод» нарастил производство на 43,5% - до 357,9 тыс. тонн. Объемы производства на «Интерпайп Новомосковском трубном заводе» выросли на 15,8% - до 182,6 тыс. тонн.