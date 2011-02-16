Финрезультат предприятий Украины в 2010 году составил 63,3 млрд. грн.

По предварительным данным, финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-декабре 2010 года составил 63 млрд. 266,4 млн. грн. против «минус» 31,6 млрд. грн. за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-декабре 2010 г. прибыль получили 63,2% предприятий страны – они завершили 2010 год с финансовым результатом 154 млрд. 150,1 млн. грн.

С убытком январь-декабрь 2010 г. завершили 36,8% предприятий Украины, их финрезультат составил 90 млрд. 883,7 млн. грн.

По данным Госкомстата, отчетный период завершили с убытком 41,8% промышленных предприятий Украины, их финрезультат составил 35 млрд. 098,6 млн. грн. Прибыль получили 58,2% промпредприятий – они завершили период с финрезультатом 61 млрд. 629,1 млн. грн. Финрезультат (сальдо) предприятий промышленности за январь-декабрь 2010 года составил 26 млрд. 530,5 млн. грн.

Справка УНИАН. Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в 2009 году составил «минус» 31 млрд. 589,9 млн. грн. против «плюс» 8 млрд. 954,2 млн. грн. за 2008 год.

Прибыль по итогам 2009 года получили 58,7% предприятий страны, их финрезультат составил 99 млрд. 003,7 млн. грн. Убыток получили 41,3% предприятий, их финрезультат составил 130 млрд. 593,6 млн. грн.