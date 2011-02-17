В Украине производство аммиака выросло на 56% – до 453 тыс. тонн

Предприятия химической промышленности Украины в январе 2011 года увеличили производство аммиака на 56% по сравнению с январем 2010 года – до 453 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, по сравнению с декабрем 2010 года производство аммиака увеличилось на 1,5%.

Как сообщал УНИАН, предприятия химической промышленности Украины в 2010 году увеличили производство аммиака на 37,3% по сравнению с 2009 годом – до 4 млн. 163 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями аммиака в Украине являются ОАО «Одесский припортовый завод», ОАО «Концерн «Стирол» (Горловка, Донецкая обл.), Северодонецкий «Азот» и ОАО «ДнепроАзот» (Днепродзержинск).