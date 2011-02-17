Рост индекса производства базовых отраслей в январе составил 9,3%, ВВП - 6%. Данные Нацбанка

В январе 2011 года продолжились позитивные тенденции конца 2010 года - рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) в январе составил 9,3% в годовом выражении.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

В сообщении указывается, что благодаря улучшению внешнеэкономической конъюнктуры рост промышленного производства в январе т.г. составил 9,7% в годовом измерении. Рост сельского хозяйства составил 5,3% в годовом измерении.

Также отмечается, что восстановление потребительского кредитования на фоне стабильного роста реальной зарплаты оказало положительное влияние на розничную торговлю, объемы которой в январе увеличились на 11,7% в годовом измерении. В январе 2011 года произошел рост объема строительных работ на 6,1% в годовом измерении.

«Рост реального ВВП в январе, по нашим оценкам, составил около 6%», - говорится в сообщении НБУ.

Также сообщается, что с учетом вышеизложенного для оценки макроэкономических процессов Нацбанк продолжит исходить из оценки роста реального ВВП за 2010 год на уровне 4,5% до получения уточненной информации от Госкомстата относительно реального ВВП за 2010 год.

Как сообщал УНИАН, с начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.

Справка УНИАН. По оперативным данным Государственного комитета статистики, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в IV квартале 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 3%, в 2010 году против 2009 г. - 4,2%.

Валовой внутренний продукт Украины за IІI квартал 2010 г. по сравнению с III кварталом 2009 г. (в постоянных ценах 2007 г.) составил 103,4%.

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило 15,1% по сравнению с 2008 годом.