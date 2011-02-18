«Крымский Титан» привлек кредит у "Укрэксимбанка"

«Крымский Титан» привлек у "Укрэксимбанка" кредит на 262,350 млн. грн. сроком на 5 лет. Об этом говорится в сообщении предприятия, обнародованном на сайте «Государственные закупки».

Соответствующий договор заключен 9 февраля 2011 года.

Кредит имеет целевое назначение. Средства планируется использовать для строительства нового цеха по производству серной кислоты.

В документации конкурсных торгов указывается, что окончательный срок заключения договора – 9 февраля 2011 года.

Справка УНИАН. ЗАО «Крымский Титан» - современное высокотехнологичное предприятие, выпускающее диоксид титана, минеральные удобрения, красный железо-окисный пигмент, серную кислоту, сернокислый алюминий, железный купорос, жидкое стекло.

«Крымский Титан» является одним из крупнейших производителей диоксида титана в Восточной Европе, которому принадлежит 2% мирового рынка двуокиси титана пигментного. Экспорт продукции осуществляется в 53 страны мира и составляет порядка 70% общих объемов производства.

В состав ЗАО «Крымский Титан», помимо головного предприятия, входят два филиала – «Иршанский горно-обогатительный комбинат» и «Вольногорский горно-металлургический комбинат», специализирующиеся на развитии горного, добывающего, обогатительного и металлургического производств.

Контрольным пакетом ЗАО «Крымский Титан» владеет государство. 50% - 1 акция предприятия принадлежат OstChem Germany GmbH (Германия), дочерней компании OstChem Holding AG. 90% акций OstChem Holding AG принадлежат Group DF.

ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

На 1 октября 2010 года активы банка составляли 68,978 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 51,963 млрд. грн., обязательства – 51,543 млрд. грн., уставный капитал – 16,394 млрд. грн., собственный капитал –17,435 млрд. грн.

По итогам января-сентября 2010 года прибыль «Укрэксимбанка» составила 34,753 млн. грн.