Украина представила на выставке вооружений IDEX-2011 новейший танк «Оплот»

Украина представила на международной выставке вооружений IDEX-2011 новейший танк «Оплот».

Как передает корреспондент УНИАН, официальное открытие 10-й юбилейной выставки IDEX-2011 состоялось 20 февраля в Абу-Даби (Объединены Арабские Эмираты).

Первый образец танка «Оплот», разработанного Харьковским конструкторским бюро по машиностроению имени Морозова (ХКБМ), демонстрируется в рамках экспозиции Украины, организованной государственной компанией «Укрспецэкспорт».

Украинские военные конструкторы называют танк «Оплот» одной из самых современных машин в своем классе. Перед его отправкой на выставку генеральный конструктор по созданию бронетехники и артиллерийских систем Украины Михаил БОРИСЮК заявил в интервью УНИАН, что «Оплот» является принципиально новой машиной, которая создана на уровне современных мировых аналогов. «По основным характеристикам – боевой мощи, мобильности и защите – танк «Оплот» находится на уровне лучших мировых образцов», - сказал М.БОРИСЮК.

По данным конструкторов, в «Оплот» внесен ряд усовершенствований. В частности, он имеет новую сварочно-катаную башню, вмонтированную динамическую броню нового поколения, двигатель мощностью 1200 к.с., тепловизионные прицелы, а также другие системы, которые качественно улучшили огневые, ходовые и защитные свойства машины. Ключевой особенностью танка является наличие высокоточного управляемого вооружения, которое позволяет вести огонь из пушки управляемой ракетой «Комбат» с лазерным наведением и поражать цели на расстояниях до 6000 метров. «Оплот» оснащен 125-миллиметровой пушкой (боекомплект из 40 выстрелов: бронебойно-подкалиберные, обломочно-фугасные, кумулятивные боеприпасы и управляемые ракеты), имеет 12,7- и 7,62-миллиметровые пулеметы, вмонтирована динамическая защита новейшего поколения типа «Нож-2», комплекс оптико-электронного противодействия «Варта».

Танк предназначен для поражения огнем всех видов наземных (надводных) воздушных целей, которые летят низко на малых скоростях, в условиях огневого противодействия противника.

Решение широкого круга боевых заданий возможно в разных климатических, метеорологических и дорожных условиях в диапазоне температуры воздуха от минус 40° до плюс 55°, относительной влажности воздуха до 98% при температуре плюс 25°, высоте до 3000 м над уровнем моря и высокой запылённости воздуха.

«Оплот» имеет сегодня самый высокий в мире уровень защиты среди своих аналогов, в частности, от боеприпасов тандемного типа», - подчеркнул во время демонстрации машины представитель ХКБМ.

Кроме танка «Оплот» ХКБМ демонстрирует в Абу-Даби новый колесный бронетранспортер БТР-4 с двигателем 3-ТД и боевым модулем «Парус», созданный харьковским военными конструкторами.

В экспозиции Украины на выставке IDEX-2011 представлены также модернизированный танк Т-72Б с двигателем 5-ТДФМ (1050 к.с.), боевая машина пехоты БМП-1М с боевым модулем «Шквал», грузовой автомобиль «КрАЗ» 5233ВЕ.

Выставка в Абу-Даби будет продолжаться до 24 февраля включительно.