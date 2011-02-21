Польша в январе увеличила промышленное производство на 10,3%

Варшава.Промышленное производство в Польше в первом месяце текущего года увеличилось в годовом выражении на 10,3%, сообщил государственный комитет статистики (GUS).

Согласно сообщению, которым располагает УНИАН, с учетом сезонности производство к году выросло на 8,4%, а к декабрю - на 0,7%.

Аналитики, которых цитируют польские медиа, прогнозировали годовой рост на 10% и падение в месячном выражении на 5,6% (без сезонного выравнивания в январе производство упало на 6,4% - УНИАН).

GUS также сообщил, что цены промпроизводителей в прошлом месяце выросли на 6,2% в годовом и на 0,4% - в месячном выражении.

Аналитики прогнозировали рост на 6,3 и 0,7% соответственно.