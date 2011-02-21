Одесский припортовый завод в 2010 году увеличил убыток в 36 раз

ОАО “Одесский припортовый завод” в 2010 году увеличило чистый убыток в 35,7 раз, по сравнению с 2009 годом, до 87,169 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Сообщается, что чистый доход компании увеличился на 70,2%, по сравнению с 2009 годом - до 3 млрд. 513,690 млн. грн., а валовая прибыль увеличилась на 15,3% - до 178,652 млн. грн.

Справка УНИАН . ОАО “Одесский припортовый завод” (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Одесский припортовый завод завершил 2009 год с убытком 2,444 млн. грн., тогда как по итогам 2008 года чистая прибыль составляла 796,977 млн. грн.