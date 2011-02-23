В Украине стоимость обуви в этом году может вырасти на 20%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор украинско-итальянского обувного предприятия «РИФ-1» (торговая марка InBlu) Фабио РЕГОЗА.

По его словам, стоимость обуви в этом году для производителей может вырасти на 10%, для потребителей – на 20%.

Ф.РЕГОЗА пояснил, что это вызвано ростом мировых цен на кожу и натуральный мех, а также на полиуретан, ПВХ и другие материалы, использующиеся в обувной промышленности. Он уточнил, что повышение стоимости данного сырья началось еще в прошлом году и тенденция к росту сохраняется.

Справка УНИАН. Совместное украинско-итальянское предприятие "РИФ-1" изготавливает обувь под торговой маркой INBLU.