«Электротяжмаш» будет оснащать электрооборудованием новые дизель-поезда «Лугансктепловоза»

ГП «Завод «Электротяжмаш» (Харьков), один из крупнейших в мире производителей турбо-, гидрогенераторов и тягового электрооборудования, стал головным предприятием по оснащению электрооборудованием новых дизель-поездов производства ХК «Лугансктепловоз».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Электротяжмаша».

По словам главного конструктора комплекса тягового электрооборудования «Электротяжмаша» Виктора ИВАНОВА, в 2011 году два дизель-поезда с улучшенными характеристиками ДЭЛ-02, предназначенные для пригородных пассажирских перевозок, будут оснащены электрооборудованием, укомплектованным харьковским предприятием.

«Кроме того, что мы будем изготавливать тяговые двигатели, ряд аппаратов, современные контроллеры для машиниста, наш завод получает еще головные функции по комплектации всего электрооборудования, которое будут поставлять и другие украинские предприятия. Мы будем рассчитывать все характеристики и алгоритмы управления и уже создаем замкнутый испытательный стенд для отладки комплекса электрооборудования», – сообщил В.ИВАНОВ.

Он отметил, что данный заказ важен предприятию, поскольку позволит отработать новые идеи и решения. В частности, речь идет о применении технологии привода колес, где вместо механической передачи будет использоваться асинхронный электрический привод. Данная инновация позволит более гибко и в более широком диапазоне регулировать тягу и, соответственно, скорость движения состава.

«Асинхронный привод в мире очень широко применяется, и нам необходимо развиваться в этом направлении», – подчеркнул В.ИВАНОВ.

Он также сообщил, что на сегодня «Лугансктепловоз» выпустил всего 4 дизель-поезда типа ДЭЛ-02, которые эксплуатируются на Одесской железной дороге. В.ИВАНОВ предполагает, что в дальнейшем объем производства этих машин будет увеличиваться и каждый год луганский завод будет выпускать по несколько таких дизель-поездов.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Завод «Электротяжмаш», основанное в 1946 году в Харькове, является единственным в Украине разработчиком и производителем турбогенераторов для атомных и тепловых электростанций, гидрогенераторов и гидрогенераторов-двигателей для гидро- и гидроаккумулирующих электростанций.

Специализируется на производстве электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, буровых установок, экскаваторов, водяных насосов оросительных каналов, а также на выпуске комплектного тягового электрооборудования для тепловозов, электровозов, дизель-поездов.

В 2010 году завод увеличил объемы производства почти на 7,9%, выпустив продукции на 875 млн. грн., а чистый доход – на 16,8%, до 882 млн. грн.