«Метинвест» привлек кредит в 75 млн. долларов в Rabobank Group

Компания «Метинвест» завершила процедуру привлечения предэкспортного финансирования в Rabobank Group на общую сумму 75 млн. долларов США со сроком погашения в 2013 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Группы «Метинвест».

В сообщении отмечается, что привлеченные средства будут направлены на дальнейшую модернизацию активов компании и общекорпоративные цели.

В пресс-центре объяснили, что это первый кредит «Метинвеста» в 2011 году. В 2010 компания привлекала синдицированный кредит в 700 млн. долларов США, где организатором синдиката выступил Deutsche Bank AG, а кредиторами - 14 банков.

По данным Thomson Reuters Loan Pricing Corp. (LPC), это был самый крупный кредит, полученный частной украинской компанией за последние два года. Ранее крупнейшим был признан синдицированный кредит объемом 1,5 млрд. долларов США, привлеченный «Метинвестом» в июле 2007 года.

Справка УНИАН. «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах.