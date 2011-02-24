«СКМ» в 2010 году увеличила прибыль более чем в 5 раз

ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» (Донецк) в 2010 году увеличило чистую прибыль в 5,07 раза, или на 2,983 млрд. грн., по сравнению с предыдущим годом – до 3,716 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, данный показатель не является консолидированной прибылью Группы СКМ, поскольку не учитывает финансовых результатов предприятий Группы.

Увеличение показателя прибыльности в компании объясняют структурными преобразованиями, которые СКМ провела в 2010 году. В частности, в прошлом году был завершен очередной этап реструктуризации бизнеса Группы СКМ, в рамках которого акции ряда предприятий (прежде всего – горнорудных) были переданы с баланса СКМ отраслевым холдинговым компаниям Группы. Передача акций проводилась только в пределах Группы СКМ по текущей рыночной стоимости на момент проведения, в соответствии с котировками ОАО «Украинская биржа», отметили в пресс-службе компании.

Вопрос распределения прибыли компании по итогам 2010 года включен в повестку дня общего собрания акционеров ЗАО, которое состоится 14 апреля т.г. в Донецке.

Как сообщал УНИАН, СКМ в 2009 году увеличила чистую прибыль в 3,97 раза, или на 547,6 млн. грн., – до 732,1 млн. грн.

Справка УНИАН. Компания «СКМ» – профессиональный инвестор, который владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости.

В группу «СКМ» входят компании «Метинвест Холдинг», ДТЭК, телекоммуникационная группа Vega, «Сегодня Мультимедиа», «ТРК Украина», «ЭСТА Холдинг», «Украинский ритейл» и другие.

С 7 апреля 2009 года у ЗАО «СКМ» один акционер – Ринат АХМЕТОВ (100% акций компании). До последнего времени ему принадлежали 90% акций СКМ, а 10% – его жене Лилии.