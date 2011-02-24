Вступление в ЕЭП наиболее выгодно для Украины - заместитель генсека ЕврАзЭС

Вступление Украины в Единое экономическое пространство (ЕЭП) остается наиболее выгодным для экономики Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал заместитель генерального секретаря ЕврАзЭС, ответственный секретарь комиссии Таможенного союза, сопредседатель Российско-украинского форума, академик Сергей ГЛАЗЬЕВ.

«Все расчеты говорят о том, что других вариантов кроме как возобновления участия Украины в Таможенном Союзе и Едином экономическом пространстве просто нет. Все другие сценарии заведомо хуже», - сказал С.ГЛАЗЬЕВ.

По его словам, три отрасли, которые являются локомотивом украинской экономики, в критической степени зависят от российского рынка. В частности, это касается агропромышленного комплекса и уже сейчас видно, какие сложности возникли у украинских производителей из-за формирования Таможенного союза.

Также от российского рынка сбыта сильно зависит машиностроительный и химико-металлургический комплекс, где кооперация - залог развития - и Таможенный союз способствует этому.

«Все эти три локомотива экономического роста будут намного эффективнее и лучше в условиях ЕЭП и Таможенного союза», - считает С.ГЛАЗЬЕВ

Он отметил, что переговоры Украины и ЕС по зоне свободной торговле идут не лучшем образом. В частности, по его словам, те условия, которые предлагаются ЕС носят дискриминационный характер.

С.ГЛАЗЬЕВ добавил, что руководство Украины это понимает и должно сделать выводы.

С.ГЛАЗЬЕВ уверен, что задача о создании зоны свободной торговли от Атлантики до Тихого океана остается актуальной.

«Когда противопоставляют европейский вектор Украины с перспективами участия в ЕЭП, то здесь лукавят наши оппоненты, поскольку для всех специалистов очевидно, что находясь вместе в рамках ЕЭП и Таможенного союза мы с ЕС можем разговаривать совершенно по-другому», - сказал он и подчеркнул, что вместе страны представляют экономический потенциал, который сравним с ЕС и переговоры по зоне свободной торговли будут вести на взаимовыгодных условиях.

Он считает, что сейчас сторонники евроинтеграции толкают Украину на колониальные отношения с ЕС.