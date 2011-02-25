Добыча угля в Украине должна увеличиться до 100-150 млн. тонн в год

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поставил задачу: выйти на добычу угля в стране на уровне 100-105 млн. тонн в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в эфире, отвечая на вопросы украинцев в рамках проекта «Разговор со страной».

«Что же касается государственной политики, она однозначно будет направлена на повышение добычи угля. То есть если сегодня мы добываем угля где-то порядка 67 млн. тонн, 67-68 млн. тонн, наша задача – выйти на 100-105 млн. тонн добычи. А для этого нам не обойтись без высокопроизводительного горно-шахтного оборудования, конечно, без строительства новых лав в действующих шахтах», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент также пообещал, что закон о престижности шахтерского труда в Украине будет выполняться в полном объеме.