Украина выполняет обязательства по сокращению выбросов парниковых газов - Азаров

Украина полностью выполняет взятые на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с представителями японской Организации по разработке новых энергетических и промышленных технологий NEDO.

“Как одна из сторон рамочной конвенции, Украина полностью выполняет взятые на себя обязательства по сокращению выборов парниковых газов”, - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что все средства, получаемые от Японии, направляются на реализацию экологических проектов. “Все эти средства, которые мы получили, направляются и будут направляться на реализацию различных экологических проектов”, - сказал премьер.

Он отметил, что одним из наиболее перспективных проектов является внедрение энергосберегающих систем и установка тепловых насосов для энергоснабжения Севастополя, а также создание энергопарка на Арабатской стрелке в Херсонской области.

Справка УНИАН. Украина ратифицировала Киотский протокол 4 февраля 2004 года.

Согласно протоколу, для каждой страны устанавливается максимально допустимая граница выбросов парниковых газов.

Сотрудничество Украины и Японии в рамках Киотского протокола, в частности, осуществляется на основе «Схемы зеленых инвестиций» и «Совместного внедрения», направленных на энергосбережение и использование альтернативных источников энергии в таких секторах экономики Украины: газотранспортная система; реконструкция и модернизация ТЭС; развитие альтернативной энергетики (ветро-, солнечной и тому подобное); реформирование жилищно-коммунального сектора; строительство очистных сооружений, которые сопровождаются производством энергии из осадка сточных вод и утилизация биомассы; внедрение новейших технологий углеобогащения, добычи и использования газа метан на шахтах; модернизация предприятий горно-металлургического и химического комплекса и т.п.