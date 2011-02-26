В Харьковской обл. завод по производству цемента загрязнял воздух выбросами диоксина кремния
13:11, 26 февраля 2011Промышленность
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В Харьковской области Госэкоинспекция оштрафовала завод по производству строительных материалов, который полтора месяца осуществлял выбросы в атмосферу неорганической пыли с содержанием диоксина кремния.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Государственной экологической инспекции в Харьковской области, ОАО «Евроцемент-Украина» (город Балаклия), эксплуатируя с 15 ноября по 26 декабря 2010 года неисправные установки для очистки газа, выбросило в воздух 560 кг загрязненного диоксином кремния пыли.
На сегодняшний день нанесённый государству ущерб в размере 5,6 тыс. грн. предприятие возместило добровольно.
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