В Харьковской обл. завод по производству цемента загрязнял воздух выбросами диоксина кремния

В Харьковской области Госэкоинспекция оштрафовала завод по производству строительных материалов, который полтора месяца осуществлял выбросы в атмосферу неорганической пыли с содержанием диоксина кремния.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Государственной экологической инспекции в Харьковской области, ОАО «Евроцемент-Украина» (город Балаклия), эксплуатируя с 15 ноября по 26 декабря 2010 года неисправные установки для очистки газа, выбросило в воздух 560 кг загрязненного диоксином кремния пыли.

На сегодняшний день нанесённый государству ущерб в размере 5,6 тыс. грн. предприятие возместило добровольно.