Азаров: 2011 год станет определяющим для реализации в Украине проектов по Киотскому протоколу

2011 год станет определяющим для реализации в Украине всех проектов по Киотскому протоколу.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Тадаши ИДЗАВОЙ и исполнительным директором японской правительственной организации НЕДО Фумио УЭДОЙ.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что Украина, как одна из сторон рамочной конвенции ООН, полностью выполняет взятые на себя обязанности по сокращению выбросов парниковых газов. «Все средства, полученные Украиной, направляются и будут и в дальнейшем направляться на реализацию только экологических проектов», - сказал он. Премьер сообщил, что в текущем году в проект включено более 500 объектов.

Глава правительства отметил активизацию украинско-японских отношений на высоком уровне в вопросе реализации ряда проектов. Среди перспективных проектов двустороннего сотрудничества Н.АЗАРОВ назвал внедрение энергосберегающих систем, экологических проектов, а также современных тепловых насосов в Севастополе.

В то же время премьер-министр с удовольствием отметил участие своих собеседников в церемонии сдачи в эксплуатацию первого объекта, на котором был реализован проект по сокращению выбросов парниковых газов в рамках контракта с Японией по продаже углеродных единиц (парниковых квот), – «Клинического госпиталя инвалидов и ветеранов войны» в городе Симферополь. По словам Н.АЗАРОВА, утепление по современным технологиям больниц, школ, других коммунальных и государственных объектов – это очень солидный ресурс для сокращения сжигания углеводородов, а, следовательно, для уменьшения выбросов в атмосферу.

На этот счет Посол Японии в Украине Т.ИДЗАВА заметил, что «сотрудничество между Украиной и Японией по схеме зеленых инвестиций является символом дружеских отношений, которые сложились между странами», и отметил, что именно благодаря лидерству Н.АЗАРОВА и Национального агентства по экологическим инвестициям Украины «первый проект реализован, и это имеет чрезвычайно важное значение».

Посол также отметил, что сотрудничество по этому проекту, с одной стороны, помогает улучшить экологическую ситуацию в Украине, с другой – может стать хорошей возможностью для вхождения японских компаний в Украину. «Многие японские компании, которые владеют прекрасными энергосберегающими экологическими технологиями, сейчас готовятся принять участие в проекте по схеме зеленых инвестиций, что будет способствовать будущему увеличению инвестиций в Украину», - сказал посол.

В свою очередь, исполнительный директор японской правительственной организации НЕДО Ф.УЭДА выразил надежду, что «сотрудничество по схеме зеленых инвестиций станет хорошим толчком, чтобы отношения между Украиной и Японией, в частности, в сфере экологии, энергосбережения, энергетики развивались и углублялись». При этом он заметил, что проекты зеленых инвестиций должны быть реализованы до окончания периода действия Киотского протокола.