РФ ждет "приемлемого" предложения Украины по продаже ракетного крейсера - Сердюков

РФ ждет приемлемого предложения со стороны Украины по условиям приобретения Россией ракетного крейсера.

Об этом журналистам во Владивостоке сообщил министр обороны РФ Анатолий СЕРДЮКОВ, передает РИА «Новости».

"Мы ждем приемлемого решения", - сказал российский министр.

В свою очередь глава Минобороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ, принявший участие во встрече с журналистами, высказал мнение, что в ближайшее время этот вопрос будет решен и многое уже проговорено.

"Не хочу предвосхищать события, но мне как моряку, после того как мы побывали сегодня на однотипном крейсере "Варяг" Тихоокеанского флота, видели, что это за корабль, у меня рука не поднимется резать этот крейсер с 95% готовности к выходу", - сказал М.ЕЖЕЛЬ.

Он подчеркнул, что сейчас крейсер, который раньше был назван "Украина", не имеет имени, это просто "заказ N" (номер).

"Я думаю, что Анатолий Эдуардович (СЕРДЮКОВ) хочет иметь еще один такой корабль в составе ВМФ РФ", - сказал М.ЕЖЕЛЬ.

"Да, за бесплатно", - иронично заметил М.СЕРДЮКОВ.

На вопрос журналистов, где этот корабль сможет базироваться в случае его приобретения Россией, министр лаконично ответил: "На Черном море".

Как сообщал УНИАН, 17 мая 2010 года Президенты Украины и РФ Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ договорились о достройке ракетного крейсера «Украина». Говоря, в частности, о перспективах сотрудничества в сфере судостроения, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что главы государств договорились о достройке с помощью российской стороны крейсера «Украина», находящегося в Николаеве на Судостроительном заводе имени 61-го коммунара.

Верховная Рада 6 июля отменила постановление о присвоении ракетному крейсеру названия “Украина”. Как отмечалось в пояснительной записке к постановлению, с учетом того, что достройка и принятие ракетного крейсера в состав ВМС Украины не предусмотрены, нецелесообразно, чтобы крейсер носил название “Украина”.

Ракетный крейсер был заложен на государственном предприятии “Судостроительный завод имени 61-го коммунара” в Николаеве в сентябре 1984 года по заказу Военно-морского флота СССР и спущен на воду в августе 1990 года.

С 1992 по 1995 год крейсер строился по заказу Министерства обороны Украины. В 1996-1998 годах строительство было прекращено. В 1999 году был заключен новый контракт с Министерством обороны Украины на продолжение строительства крейсера для потребностей Военно-Морских сил Украины. С 2001 года строительство корабля вновь прекратилось.