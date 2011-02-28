Метпредприятия Украины в 2010 г. сократили объемы капинвестиций на 9,1%

Металлургические предприятия Украины в 2010 г. сократили относительно 2009 г. объемы капитальных инвестиций на 9,1% - до 4 млрд. 466,7 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении метзаводов «Металлургпром».

Вместе с тем, в прошлом году в отрасли увеличилось в 2 раза, по сравнению с 2009 г., финансирование капитальных ремонтов производства – до 1,013 млрд. грн.

По данным «Металлургпрома», метпредприятия Днепропетровской области в 2010 г. увеличили объем капитальных инвестиций на 82% - до 2,037 млрд. грн.

В частности, «АрселорМиттал Кривой Рог» инвестировал в развитие 1,808 млрд. грн., что в 2 раза больше, чем в 2009 г. Также выросли объемы инвестиций на Днепропетровском метзаводе им. Петровского - 16,197 млн. грн (+36,1%) и Днепропетровском метзаводе им. Коминтерна - 11,133 млн. грн. (+15%). Днепровский меткомбинат им. Дзержинского сократил инвестирование на 11% - до 201,662 млн. грн.

Металлурги Донецкой области в 2010 г. сократили объем инвестиций на 33% - до почти 1,802 млрд. грн. МК «Азовсталь» освоил 378,39 млн. грн., что на 50% больше, чем по итогам 2009 г. В частности, ММК им. Ильича за указанный период уменьшил объемы капинвестиций почти на 34% - до 266,9 млн. грн. «Макеевский метзавод» освоил 173 млн. грн., что на 78% меньше 2009 г. «Енакиевский метзавод» сократил объемы капвложений на 10,7% - до 608,6 млн. грн.

Металлургические предприятия Запорожской области в 2010 г. сократили объем капитальных инвестиций на 27,8% - до 340,29 млн. грн. В частности, МК «Запорожсталь» - на 27,7% - до 308 млн. грн., метзавод «Днепроспецсталь» на 28,8% - до 32,25 млн. грн. Алчевский меткомбинат (Луганская обл.) в 2010 г. освоил 287,4 млн. грн. инвестиций, что на 53,5% меньше, чем по итогам 2009 г.

В 2009 г. метпредприятия сократили объем капитальных инвестиций относительно 2008 г. на 41% — до 5, 034 млрд. грн.