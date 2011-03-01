Перу отменило антидемпинговую пошлину на украинскую металлопродукцию

Республика Перу 7 февраля отменила антидемпинговую пошлину в отношении импорта холоднокатаного и горячекатаного проката происхождением из Украины.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

Как отмечают в Минэкономразвития, антидемпинговая пошлина на украинский металлопрокат взималась в Перу с 1999 года.

“Учитывая, что при проведении в конце 1990-х годов антидемпингового расследования в отношении Украины компетентные органы Республики Перу применяли положения перуанского антидемпингового законодательства в части, касающейся стран, которые не являются членами Всемирной торговой организации, действие этих мер было не ограничено во времени”, — говорится в сообщении Минэкономразвития.

При этом в министерстве уточняют, что на протяжении последних лет после получения Украиной членства в ВТО украинскими компетентными органами был предпринят ряд мер, направленных на отмену ограничений на поставки украинской металлопродукции в Перу и приведение режима торговли между Украиной и Перу в соответствие с требованиями ВТО.