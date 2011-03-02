Фирташ приобрел черкасский «Азот»

Глава Совета директоров Group DF Дмитрий ФИРТАШ стал собственником ОАО "Азот" (Черкассы).

Об этом сообщается в пресс-релизе, переданном УНИАН пресс-службой Д. ФИРТАША.

В пресс-службе не уточнили размер и стоимость пакета акций предприятия, перешедших под контроль Д.ФИРТАША. При этом отмечается, что приобретение ОАО «Азот» позволит Д.ФИРТАШУ укрупнить группу химических предприятий, находящихся под его управлением, для усиления позиций Украины на мировом рынке азотных удобрений.

«На сегодняшний день совокупные мощности управляемых Дмитрием ФИРТАШЕМ производителей азотных удобрений составляют 2,44% мировых мощностей, в частности доля находящихся в Украине предприятий – 2,28% мировых мощностей. Интеграция химической отрасли Украины является оптимальной стратегией, которая позволит сохранить и приумножить производственный потенциал страны. Такую же стратегию избрали глобальные игроки на рынке удобрений, которые являются прямыми конкурентами украинской химической отрасли», - говорится в пресс-релизе.

Справка УНИАН. ОАО «Азот» (г. Черкассы) – одно из крупнейших предприятий Украины по производству минеральных удобрений, ионообменных смол, капролактама и другой химической продукции. Производственные мощности при полной загрузке составляют около 3 млн. тонн минеральных удобрений в год.

В конце марта 2007 года украинский бизнесмен, совладелец «УкрСиббанка» Александр ЯРОСЛАВСКИЙ заявил, что сконцентрировал более 60% акций ОАО «Азот».