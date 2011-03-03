В январе цены промпроизводителей в еврозоне выросли на 1,5%

Брюссель. В январе 2011 года цены промышленных производителей выросли по сравнению с декабрем 2010 года на 1,5% в еврозоне и на 1,4% во всех странах-членах ЕС (ЕС-27).

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В январе-2011 по сравнению с январем-2010 цены производителей выросли на 6,1% в еврозоне, и на 6,5% в ЕС-27.

В январе-2011 по сравнению с декабрем-2010 цены в промышленности за исключением энергетики выросли на 0,8% в обеих зонах, цены в энергетическом секторе выросли на 3,2% в зоне евро и на 2,5% в ЕС-27. Цены полуфабрикатов выросли на 1,5% в еврозоне и на 1,4% в ЕС-27, цены на товары длительного использования выросли на 0,2% в зоне евро и на 0,4% в ЕС-27, на товары кратковременного потребления выросли на 0,4% в зоне евро и на 0,5% в ЕС-27. Цены на капитальное имущество выросли на 0,2% в обеих зонах.

Наибольший рост цен промышленных производителей в январе-2011 по сравнению с декабрем-2010 зарегистрирован в Испании (2,4%), Нидерландах (2,1%), Бельгии и Португалии (по 1,9%). Снижение было зарегистрировано в Швеции (-1,3%), Дании (-0,5%) и Кипре (-0,1%).

В январе-2011 по сравнению с январем-2010 цены в промышленности за исключением энергетики выросли на 3,9% в зоне евро и на 4,0% в ЕС-27, цены в энергетическом секторе выросли на 12,5% в еврозоне и на 12,7% в ЕС-27, полуфабрикаты выросли на 7,4% в зоне евро и на 7,3% в ЕС-27, товары кратковременного потребления выросли на 2,0% в еврозоне и на 2,5% в ЕС-27, товары длительного использования выросли на 1,4% в зоне евро и на 1,7% в ЕС-27, капитальное имущество подорожало на 0,9% в еврозоне и на 1,0% в ЕС-27.

В январе-2011 по сравнению с январем-2010 наибольший рост цен промпроизводителей зарегистрирован в Болгарии (11,1%), Литве и Нидерландах (по 10,3%).

Наименьший рост цен зарегистрирован в Мальте (0,8%), Словакии (1,9%) и Швеции (2,5%).

В декабре-2010 по сравнению с ноябрем-2010 цены промышленных производителей выросли на 0,8% в зоне евро и на 1,2% в ЕС-27.