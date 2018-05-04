Какие вертолеты отдадут на сборку в Украину: востребованные Ми-8 или устаревшие Ми-2?..

Российский вертолет Ми-8 является самым массовым многоцелевым вертолетом в мире, всего их построили более 20 тысяч штук. Несмотря на весьма солидный возраст, встретить эти винтокрылые машины можно в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке. В последних числах февраля украинские СМИ заговорили о возможном начале сборки вертолета Ми-8 на Винницком авиазаводе, ведущую роль в данном проекте должна была сыграть «Мотор Сичи». Источником информации назывался глава Винницкой обладминистрации Николай Джига. Однако, позднее в Винницкой обладминистрации уточнили, что на Винницком авиазаводе при участии «Мотор Сичи» планируется осуществлять только ремоторизацию, то есть замену двигателей, на вертолетах Ми-2 и не о какой сборке Ми-8 речь не идет. Но вот, 2 марта Винницу посетил глава ОАО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев, который заявил что «Мотор Сич» все же планирует наладить в Виннице не просто ремоторизацию, а именно сборку Ми-2. Что же касается Ми-8, то и на него у «Мотор Сичи» есть планы, вертолет тоже планируется собирать в Украине но не в Виннице, а на Конотопском авиаремонтном заводе «Авиакон». Судя по оговоркам и неточностям, проект сборки вертолетов «Ми» находится на самой начальной стадии. Об этом так же свидетельствует тот факт, что российские разработчики вертолетов «Ми» совершенно не в курсе планов своих украинских партнеров, хотя именно от россиян зависит получит ли Украина право собирать эти вертолеты или нет.

От ремоторизации через модернизацию - к сборке

Стоит отметить, что разница между Ми-2 и Ми-8 приблизительно такая же, как между УАЗ-452 «Буханка» и КАМАЗом. И та и другая машина остаются в строю, но если первая доживает свой век, то второй еще далеко до пенсии. Ми-2, который, хотя и был разработан в СССР, но производился исключительно в Польше, по оценке экспертов морально устарел, тогда как Ми-8 во всех его модификациях остается весьма востребованной машиной. Конечно, россияне планировали модернизировать свой парк Ми-2 и продлить ресурс этих машин, однако эта пограмма так и не заработала. Из около 620-ти Ми-2, находящихся в наличии в РФ, летают только 120, остальные стоят в ожидании ремонта и модернизации. Еще 2 года назад Росавиация ставила вопрос о прекращении эксплуатации этих машин. Таким образом совершенно ясно, что модернизация, а тем более сборка такого вертолета, как Ми-8 значительно более перспективный проект, чем работы по Ми-2. Но начнем все таки с Ми-2, тем более что работы по этому вертолету связаны с переходом Винницкого авиазавода под управление «Мотор Сичи», а это само по себе знаменательное событие.

Вот что сказал по этому поводу В.Богуслаев, находясь 2 марта в Виннице: «Экономика на Винницком авиазаводе сложилась не лучшим образом и Министерство промышленной политики решило пойти по пути банкротства предприятия. В результате этого приблизительно через полгода предприятие в Виннице станет полноправной частью ”Мотор Сичи”. У нас уже есть девять заводов, Винницкий станет – десятым», - сообщил В.Богуслаев. Он также отметил, что Президент поставил задачу: восполнить недостающую подотрасль авиационной промышленности и организовать конструкторское бюро, которое будет проектировать и сопровождать свои вертолеты.

«Мы изучили рынок гражданских вертолетов и поняли, что сегодня наиболее востребованы в мире вертолеты, размерность которых такая, как у Ми-2. Для этого мы открыли свое конструкторское бюро, которое имеет право заниматься модернизацией и ремоторизацией вертолетной техники», - добавил руководитель «Мотор Сичи». По его словам, предприятие уже получило ряд технических заданий на "Ми-2" от Министерства чрезвычайных ситуаций и ожидает получения ТЗ от Минобороны, МВД и Департамента лесного хозяйства.

По его словам, вертолетная программа будет состоять из четырех этапов. Первый – это модернизация и замена двигателей на вертолетах Ми-2. Второй этап – более глубокая модернизация (изменение формы фюзеляжа, вынесение топливных баков за пределы салона вертолета, замена редуктора). Третий – это разработка и сертификация собственной модификации вертолета Ми-2МСБ2 и четвертый – запуск сборки этого типа вертолета здесь в Виннице. Разработку вертолета планируется завершить в этом году, чтобы к концу года уже получить сертификат на него.

На всю программу нужно около 80-100 миллионов долларов и она будет рассчитана на 7 лет. По итогам реализации программы «Мотор Сич» рассчитывает выйти на выпуск 15-20 вертолетов Ми-2МСБ2 ежемесячно. Ориентировочная цена такого вертолета составит 9 млн. грн., при том что аналогичный вертолет российской сборки стоит около 3,5-4 млн. долларов.

Новый Налоговый кодекс обещает освободить предприятия авиастроительной отрасли от уплаты корпоративного налога, если сэкономленные средства будут направлены на капитальные инвестиции в модернизацию и расширение производства. Для „Мотор Сич“ эта сумма составит около 300 млн долл. за 5 лет, и эти средства компания скорее всего направит на запуск производства собственных вертолетов. То есть вопрос финансирования, который в украинских проектах всегда считается наиболее слабой стороной, в данном случае можно считать решенным.

2-го же марта представитель "Мотор Сичи", со ссылкой на В.Богуслаева, сообщил журналистам, что «Мотор Сич» планирует наладить на Конотопском авиаремонтном заводе «Авиакон» сборку собственной модификации Ми-8 – Ми-8МСБ1. «Это отдельная программа, на которую по нашим подсчетам нужно 180-200 млн. долл. Она будет осуществляться параллельно винницкой программе. И в ней уже сделан первый шаг – мы в Конотопе завершили модернизацию 2 вертолетов Ми-8, которые сейчас проходят сертификационные испытания. Цена такого вертолета будет около 30 млн. гривен, тогда как аналогичные в России стоят 10-12 млн. долларов», - уточнил представитель предприятия.

Ну что же, все вроде бы встало на свои места — в Украине можно ожидать появления вертолетостроительной отрасли, которая наладит сборку двух вариантов вертолетов на основе отработанных российских моделей. Но вот вопрос - а что по этому поводу думают россияне, которые весьма пристально следят за соблюдением своих авторских прав в сфере ВВТ. Если они за копии автомата «Калашников», ни один из узлов которого по сути не защищен патентами, готовы судиться, то что уж говорить о вертолетах, которые являются интеллектуальной собственностью ОКБ им. Миля.

«Мотор Сич» делает упреждающий ход или пилит сук на котором сидит?

В этой связи, сошлемся на осведомленный источник в российском авиапроме, который сообщил УНИАН, что к ним не поступало никаких обращений относительно получения разрешения на сборку Ми-8 в Украине, как и других вертолетов, к российским разработчикам вертолетов. «Производство авиационной техники или же внесение каких-либо изменений в ее конструкцию без согласования с разработчиком невозможно. В данном случае разработчиком является Московский вертолетный завод им. Миля и, по моей информации, никаких обращений на этот завод по поводу сборки вертолетов в Украине не поступало», - отметил собеседник агентства. И добавил: «Мы очень ценим господина Богуслаева и его предприятие и внимательно следим за его заявлениями, в том числе и по вертолетной тематике. Это не первое заявление, носящее несколько провокативный характер».

В комментарии УНИАН директор российского Центра Анализа стратегий и технологий Руслан Пухов отметил, что на заводе им.Миля вряд ли будут счастливы, если в Украине начнется производство вертолетов «Ми» без их ведома. «Нужно учитывать, что «Мотор Сич» прописана в российском оборонном заказе, как поставщик авиадвигателей, и если подобные инциативы не согласованы с российской стороной, то предприятие может понести прямые или косвенные потери. На «Мотор Сич» вполне могут обрушиться карательные санкции», - сказал эксперт.

Отвечая на вопрос о том, не связаны ли планы В.Богуслаева с опасением потерять российский рынок вертолетных двигателей, Р.Пухов отметил, что в России по-прежнему ведутся работы по созданию замещающего авиадвигателестроительного производства. «Объединенная двигателестроительная компания пытается заняться локализацией производства авиационных двигателей в России, в Уфе. Насколько это будет успешно зависит от воли государства и способностей менеджмента. До настоящего момента особых успехов на этом направлении достигнуто не было. При нынешней политической власти в Украине потеря российского рынка «Мотор Сичи» не грозит», - подчеркнул эксперт.

В результате, совершено непонятно, что могут означать действия «Мотор Сичи». Если не пытаться найти какой-то конспирологический подтекст в заявлениях В.Богуслаева, взаимоотношения которого с российскими партнерами далеко не просты, то можно лишь предположить, что украинские двигателестроители просто несколько опередили события. То есть согласование сборки украинских версий Ми-2 и Ми-8 с разработчиком если еще и не началось, то начнется в самое ближайшее время.

В коментарии УНИАН начальник конструкторско-технологического управления «Мотор Сич» Леонид Пирогов сообщил, что с заводом им. Миля уже начались консультации, правда только относительно замены двигателей на украинских Ми-8. «Один вертолет уже летает с новым двигателем. У нового двигателя несколько снижена мощность, если у стандартного двигателя Ми-8 она составляет 2 тыс. 200 лошадиных сил, то у нового она снижена до 1,5 тыс. лошадиных сил, что заметно расширяет эксплуатационные возможности вертолета в жарком климате. Старые двигатели Ми-8 довольно чувствительны к высокой температуре - при перегреве у них падает мощность. Новый двигатель с пониженной мощностью рассчитан на температуры до + 60 градусов, обеспечивая стабильную работу хоть в пустыне, хоть на тушении пожаров. Новый двигатель обладает также значительно более высоким ресурсом, чем старый», - отметил Л.Пирогов.

Выходит, что переговоры с российским разработчиком все же ведутся, ведь новый двигатель «Мотор Сичи» для российских Ми-8 им безусловно интересен.

Вертолет или все же гелікоптер?

В Украине не в первый раз делаются громкие заявления о появлении новых видов авиатехники. Вспомним хотя бы планы Петра Порошенко в его бытность главой СНБОУ о разработке в Украине собственного учебно-боевого самолета. В 2005 году Порошенко говорил о том, что в течении 3-4-х лет Украина получит такой самолет, несмотря на то, что эксперты очень скептически оценивали подобную перспективу. Как видим, они оказались правы. Вячеслав Богуслаев несравнимо более сведущ в вопросах авиастроения, чем бывший глава СНБОУ, и поэтому его заявления о необходимости разработки собственного вертолета явно имеют под собой серьезные основания. Об создании украинского вертолета глава «Мотор Сич» заговорил еще несколько лет назад.

По данным Леонида Пирогова, на «Мотор Сичи» ведутся такие работы. «Наше КБ работает над созданием вертолета, который бы отвечал самым современным требованиям, но при этом не стоил 8 млн. долл., как зарубежные аналоги. Грузоподъемность разрабатываемого вертолета будет составлять около 6 тонн, что является промежуточным показателем между Ми-2 (3,5 тонн) и Ми-8 (12 тонн). Самое главное для вертолета это двигатель, который создается 20 лет, а они у нас есть. При наличии государственной поддержки мы вполне способны реализовать такой проект», - сказал Л.Пирогов и добавил: «Все эти Agusta или Eurocopter они конечно очень красивые, но в наших условиях их эксплуатация слишком дорогостояща. К примеру, украинское МЧС не так давно приобрело два вертолета Eurocopter-145, сопоставимых по грузоподъемности с Ми-2. Но, помимо того что один такой вертолет стоит 8 млн. долл., МЧС столкнулось с проблемами в их обслуживании — нельзя дорогую иномарку обслуживать в селе».

По мнению руководителя исследовательских программ Центра исследований армии конверсии и разоружения (ЦИАКР) Сергея Згурца, инициатива «Мотор Сичи» позволила бы наконец решить вопрос создания в Украине вертолетной отрасли. «Но самое уязвимое место в данном проекте — это взаимоотношения с российскими вертолетостроителями. В частности, в Украине отсутствуют технологии производства редукторов для вертолетов, также у нас не производятся лопасти вертолетных винтов. За последние 5 лет, только Южная Корея и Китай заявили о создании собственных вертолетов. Сегодня создавать вертолет с нуля - это тоже самое, что разрабатывать истребитель. Слишком высокие требования к подобной технике требуют огромных капиталовложений. При этом, конкурировать с уже существующими поизводителями вертолетов крайне сложно», - убежден эксперт.

Если же говорить о сборке Ми-2 и Ми-8, то, по словам С.Згурца, хотя ремонт этих вертолетов в Украине и освоен, но производство потребует поставки комплектующих из России. «Тут возникает вопрос для чего россиянам, которые и без того загружены экспортными контрактами, поставлять комплектующие в Украину. Очень маловероятно, что «Мотор Сичи» удастся договориться о поставке комплектующих для сборки вертолетов в Украине. Возможно, в заявлениях Богуслаева больше политики, чем практики. Сейчас «Мотор Сич» находится в очень хорошем положении, что позволяет ее руководителю чувствовать себя «на коне» и заявлять об амбициозных проектах», - отметил эксперт.

Итог всех рассуждений и экспертных оценок весьма неутешительный. Разработка своего вертолета дело хлопотное и затратное. Несанкционированное копирование российских образцов ничего, кроме неприятностей "Мотор Сичи", не принесет. К тому же, будет крайне сложно обойтись без российских комплектующих. Нельзя забывать о том, что ввязаться в столь сложный и затратный проект, как разработка вертолета, «Мотор Сич» могли подтолкнуть налоговые льготы, которые она получит в этом случае. Но 300 млн. долл. о которых говорят эксперты это слишком мало для финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с нуля, а помощи государства ожидать не приходится. Разве что самое-самое высшее руководство страны вдруг примет концептуальное решение пересесть из авто не просто на вертолет, а на вертолет исключительно украинский. Впрочем - данное предположение, скорее, из области фантазий. Если согласиться с тем, что разрешение на сборку Ми-8 выглядит весьма сомнительным, то мы снова оказываемся перед перспективой освоения производства в Украине Ми-2. На это завод им.Миля вполне может согласиться, ведь вертолет и так производился исключительно в Польше. Однако Ми-2, даже с новыми двигателями и модифицированным фюзеляжем, это явно не лучший вариант для основного украинского вертолета, уж слишком он конструктивно устарел. К тому же конкурировать на внешнем рынке с поляками на равных Украине вряд ли удастся.

В заключение нельзя не вернуться к самому началу статьи и не упомянуть о том, насколько обрывочной, неполной и противоречивой была в первые дни информация о "вертолетном" начинании. Попытки добрать фактаж и прояснить суть дела, поступающая новая информация, меняла линию статьи с точностью до наоборот. Пока, аж на третий день "официальные лица" наконец-то еще раз вышли на публику и более-менее прояснили суть вопроса. На перспективу хотелось бы, чтобы в эфир вбрасывались полные и понятные месиджи. Тем более, от тех, кто досконально владеет полной информацией по проблеме (и это касается не только авиаотраслей). Ведь недостаток информации порождает инсинуации, которые вряд ли идут на пользу как участникам процесса, так и наблюдающим за этим заинтересованным читателям.

P.S. На последней фотографии изображен легкий вертолет «Ангел», разработанный украинской компанией «Авиаимпекс» в сотрудничестве с рядом других украинских предприятий. В разработке отдельных узлов вертолета принимало участие ЗМКБ «Прогресс», которое в 2007 году объединилось с ОАО «Мотор Сич» в «Корпорацию Ивченко». Вокруг создания вертолета и его первого полета в 2002 году было много шума и победных реляций. Однако, эта машина похоже разделила судьбу Ан-70 — все хвалят, спрос вроде бы есть, но по пошествии почти 10 лет вертолет по-прежнему остается в виде опытных образцов.

Петр Черных (УНИАН)