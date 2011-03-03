Полтавский ГОК в 2010 году увеличил чистую прибыль в четыре раза

ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» (г. Комсомольск, Полтавская обл.) в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, увеличило чистую прибыль в 4,1 раза, или на 559,8 млн грн., - до 737,8 млн грн.

Об этом говорится в сообщении комбината, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, по итогам 2010 года стоимость активов комбината составила 6 485,507 млн грн, долгосрочные обязательства - 281,328 млн грн, дебиторская задолженность - 1 099,075 млн грн.

Вопрос о распределении прибыли по итогам работы предприятия за 2009 и 2010 годы, вопрос об уменьшении уставного капитала и внесении соответствующих изменений в устав дочернего предприятия "Ферротранс" и ряд других вопросов акционеры рассмотрят на собрании 22 апреля.

Напомним, Полтавский горно-обогатительный комбинат в 2009 году сработал с чистой прибылью 177,986 млн грн.

Справка УНИАН. ОАО «Полтавский ГОК» (г. Комсомольск, Полтавская обл.) - крупнейший экспортер железорудных окатышей среди ГОКов стран СНГ.

97,31% акций Полтавского ГОКа принадлежит фирме Ferrexpo AG (Швейцария). Ferrxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG. Компания зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже в июне 2007 года под тикером FXPO.

Полтавский ГОК в 2010 году увеличил добычу железной руды на 1,3% – до 28,93 млн тонн, при этом производство железорудного концентрата возросло на 6,3% – до 11,226 млн тонн.

В 2010 году комбинат увеличил выпуск окатышей на 14,4% – до 10,031 млн тонн.