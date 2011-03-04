Украина решила не применять антидемпинговые меры в отношении импорта шин из Беларуси

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о прекращении антидемпингового расследования относительно импорта в Украину шин пневматических резиновых новых для легковых автомобилей происхождением из Республики Беларусь без применения антидемпинговых мер.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте по вопросам торговой защиты Министерства экономического развития и торговли Украины.

Комиссия приняла решение исходя из того, что 30 сентября 2010 года было подписано Соглашение между правительствами Украины и Беларуси об условиях поставок в Украину шин пневматических резиновых новых для легковых автомобилей, которым предусмотрено, что на протяжении 2010 - 2012 гг. шины происхождением из Республики Беларусь будут поставляться на таможенную территорию Украины в рамках согласованных с белорусской стороной объемов годовых квот и не по демпинговым ценам.

«Реализация отмеченного Соглашения позволила изменить ситуацию на внутреннем рынке Украины таким образом, что применение антидемпинговых мер не является необходимым», - говорится в сообщении Департаменте по вопросам торговой защиты.

Решение Межведомственной комиссии по международной торговле вступает в силу после публикации а газете “Урядовый курьер”.

Как сообщал УНИАН, правительство Беларуси 1 ноября 2010 года ввела лицензирование поставок шин в Украину до 2013 года.

В 2010 году объем поставок новых пневматических резиновых шин из Беларуси в Украину не должен был превысить 450 тыс. штук, в 2011 году – 575 тыс. штук, в 2012 году – 650 тыс. штук.