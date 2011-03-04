Одесский припортовый завод готовится к сделки на свыше 50% стоимости своих активов

Акционеры планируют реорганизовать ОАО "Одесский припортовый завод" в ПАО и предварительно одобрить значительную сделку, рыночная стоимость которой будет составлять свыше 50% стоимости активов Общества по данным последней годовой финансовой отчетности.

Согласно сообщению компании, опубликованному на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, эти вопросы внесены в повестку дня очередного общего собрания акционеров завода, которое состоится 19 апреля 2011 года.

Сообщается также, что на собрании планируют принять и утвердить решение о переводе акций Общества из документарной формы в бездокументарную, избрать депозитарий и утвердить проект договора с ним об обслуживании эмиссии акций выпуска.

Также на собрании планируется рассмотреть следующие вопросы: утверждение отчета Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2009-2010 годах и определение основных направлений деятельности на 2011 год, принятие решения об отзыве председателя и членов Наблюдательного совета, избрание нового состава Набсовета, а также об отзыве и избрании председателя и членов Правления Общества.

Как сообщал УНИАН, ОАО “Одесский припортовый завод” в 2010 году увеличило чистый убыток в 35,7 раз, по сравнению с 2009 годом, до 87,169 млн. грн. Чистый доход компании увеличился на 70,2%, по сравнению с 2009 годом - до 3 млрд. 513,690 млн. грн., а валовая прибыль увеличилась на 15,3% - до 178,652 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО “Одесский припортовый завод” (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.