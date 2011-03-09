Пакистан решил не применять меры в отношении горячекатаного проката из Украины

Исламская Республика Пакистан решила не применять антидемпинговые меры в отношении импорта горячекатаного проката в рулонах, произведенного, в том числе, в Украине.

Как сообщили УНИАН в Департаменте по вопросам торговой защиты Министерства экономического развития и торговли Украины, соответствующее решение Национальная тарифная комиссия Пакистана приняла 25 февраля т.г. после завершения антидемпингового расследования относительно импорта данной продукции.

Таким образом, украинские производители горячекатаного проката в рулонах имеют возможность и в дальнейшем осуществлять экспортные поставки в Пакистан без уплаты антидемпинговой пошлины.

Как сообщал УНИАН, Пакистан начал антидемпинговое расследование в отношении импорта горячекатаного проката в рулонах, произведенного, в том числе, в Украине, в конце 2009 года.

Справка УНИАН. Объем поставок украинского горячекатаного проката в рулонах в Пакистан в 2009 году составил 15,4 млн. долл., в 2010 году – 8,7 млн. долл.