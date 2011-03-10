Кабмин передал ГП «Донец» в ведение НАНУ

Кабинет министров Украины передал целостный имущественный комплекс государственного предприятия “Центральное конструкторское бюро машиностроения “Донец” (г. Луганск), принадлежащего Минпромполитики, в ведение Национальной академии наук Украины (НАНУ).

Соответствующее постановление (№210 от 21 февраля т.г.) размещено на сайте правительства.

Решение принято по предложению НАНУ.

Справка УНИАН. ГП ЦКБМ "Донец" (г. Луганск) - научная организация, головное предприятие Министерства промышленной политики Украины по электронному машиностроению.

Специализируется на создании спецтехнологического оборудования для получения и обработки функциональных материалов электронной техники, в т.ч.: выращивания монокристаллов кремния, сапфира, карбида кремния, соединений А3В5, А2В6, оксидных материалов и др. (более 100 видов); резки монокристаллических слитков на пластины; шлифовки и полировки пластин; также создает другое технологическое и сервисное оборудование.