«Альтера Финанс» продала 12% акций Дружковского машзавода

Сегодня, 10 марта, инвестиционная группа «Альтера Финанс» завершила сделку по продаже 12% акций ОАО «Дружковский машиностроительный завод».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе инвестгруппы.

В сообщении отмечается, что данный пакет акций находился в собственности одного из частных фондов, которыми управляет ИГ «Альтера Финанс».

Информация о сумме сделки и покупателе пакета акций не разглашается.

Справка УНИАН. Инвестиционная группа «Альтера Финанс» была создана в 2000 году. Сегодня это частная инвестиционная компания, специализирующаяся на управлении активами и предоставлении инвестиционно-банковских услуг.

По состоянию на 01.01.2011 года объем активов в управлении компании составляет 1,642 млрд. грн., в хранении – 3,469 млрд. грн.

Дружковский машиностроительный завод - крупнейший в СНГ производитель горно-шахтного оборудования, а по отдельным его видам (механизированные крепи, шахтные и горнорудные вагонетки) является монополистом в Восточной Европе.