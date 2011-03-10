"Метинвест" завершил сертификацию арматурного проката для рынка Беларуси

Группа "Метинвест" завершила сертификацию арматурного проката Макеевского металлургического завода для рынка Республики Беларусь по стандартам региона и уже с марта 2011 г. планирует продавать 2,5-3 тыс. тонн арматуры ежемесячно.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Метинвеста".

По информации "Метинвеста", сертификация позволит нарастить объем поставок длинномерной металлопродукции на белорусский рынок до 50 тыс. тонн, что вдвое превысит прошлогодние объемы продаж сортового и фасонного проката.

«В этом году мы планируем поставить на белорусский рынок порядка 25 тыс. тонн арматуры, - заявил директор по продажам дивизиона стали и проката группы "Метинвест" Дмитрий НИКОЛАЕНКО. – Вместе с планами по поставкам другого длинного проката общий объем поставок сортового и фасонного проката увеличится до 50 тыс. тонн».

Рынок Беларуси является одним из наиболее емких в части потребления металлопродукции среди стран СНГ. Всего в 2010 году в страны СНГ (без учета рынка Российской Федерации) "Метинвестом" было отгружено 159,3 тыс. т проката. В Беларусь отгрузили 49,7 тыс. т металлопроката, таким образом, рынок занимает 31% в структуре продаж Группы «Метинвест» в страны СНГ.

Справка УНИАН. "Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи железорудного сырья и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Основными акционерами "Метинвеста" являются Группа СКМ (75%) и «Смарт-Холдинг» (25%), совместно управляющие компанией.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» - управляющая компания группы.