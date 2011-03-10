ХТЗ досрочно погасил кредит «ВТБ Банка» на сумму 39,5 млн. долл.
ОАО «Харцызский трубный завод» (предприятие Группы «Метинвест») полностью досрочно погасило кредит «ВТБ Банка» на сумму 39,5 млн. долларов США.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Группы «Метинвест».
Кредит был предоставлен в июне 2010 года на три года со сроком погашения 31 мая 2013 года и использован для удовлетворения потребностей компании в оборотном капитале.
Справка УНИАН. ОАО «Харцызский трубный завод» (ХТЗ) — крупнейший в СНГ завод - производитель прямошовных электросварных труб большого диаметра от 508 до 1422 мм с наружным антикоррозионным и внутренним антикоррозионным или гладкостным покрытием для магистральных газо- и нефтепроводов. Мощности завода позволяют производить более 1,3 млн. тонн труб в год, в том числе 665 тыс. тонн труб с покрытием.
ХТЗ входит в Дивизион стали и проката Группы «Метинвест».
«Метинвест» является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи железорудного сырья и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.
Основными акционерами «Метинвеста» являются Группа СКМ (75%) и «Смарт-Холдинг» (25%), совместно управляющие компанией.
ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» - управляющая компания Группы «Метинвест».