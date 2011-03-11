«Метинвест» открывает резервную кредитную линию в «Сбербанке России» на 175 млн. долларов

Международная группа компаний «Метинвест» подписала соглашение об открытии трехгодичной амортизируемой резервной кредитной линии на сумму 175 млн. долларов США в «Сбербанке России» (Киев).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Группы «Метинвест».

Согласно сообщению, кредитная линия будет использована для финансирования программы капитальных инвестиций компании и на другие общекорпоративные цели.

В настоящий момент компания не использовала средства, доступные в рамках открытой кредитной линии, уточнили в пресс-центре.

Справка УНИАН. «Метинвест» является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи железорудного сырья и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами «Метинвеста» являются Группа СКМ (75%) и «Смарт-Холдинг» (25%), совместно управляющие компанией.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» - управляющая компания Группы «Метинвест».

АО «Дочерний банк Сбербанка России» (г. Киев) зарегистрировано в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (г. Москва).

Активы банка на 1 января 2011 года составляли 9,925 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 8,972 млрд. грн., обязательства – 8,819 млрд. грн., уставный капитал – до 2,310 млрд. грн., собственный капитал – 1,106 млрд. грн.

В 2010 году банк получил убыток 1,469 млрд. грн.