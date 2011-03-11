Директор Николаевского глиноземного завода объяснил причину распыления шлама

Главная причина распыления красного шлама из шламохранилища № 2 Николаевского глиноземного завода заключается в недоработке проекта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил 10 марта на сходке жителей села Лиманы Николаевской области генеральный директор Николаевского глиноземного завода Юрий ОВЧИННИКОВ.

Он отметил, что на заводе с такой проблемой встречаются впервые, и потому мгновенно найти решение невозможно. По его словам, над решением задачи сейчас работают два проектных института. В марте их специалисты должны предоставить разработанные меры по противодействию пылению из шламохранилища.

«Причина того, что произошло, относится к недочетам проекта шламохранилища, - сказал Ю. ОВЧИННИКОВ, - поскольку мы и проектанты, анализируя метеорологические условия в данном регионе, не все смогли учесть. Чтобы при температуре минус 10-12 градусов две недели дул ветер, не было снега и никаких осадков, что и вызвало пыление красного шлама, - такого за всю историю завода не было ни разу".

По его словам, в шламохранилище происходит замерзание, а затем вымерзание грунта. При этом отслаиваются мелкодисперсные частицы шлама. "Нам это явление было ранее неизвестно. Происходит это все очень быстро – в течение 2-3 часов. Вот это обстоятельство и не было учтено в проекте», - подчеркнул директор.

Он сообщил, что на заводе уже заказали уникальную технику – болотный шнекоход стоимостью более 1,3 млн. долларов и к июлю рассчитывают получить машину, которая будет утрамбовывать содержимое шламохранилища.

Пока же с распылением шлама борются двумя способами: поливкой и перелопачиванием грунта в шламохранилище, что приводит к перемешиванию слоев и выносу на поверхность более влажных кусков шлама.

На шламохранилище постоянно находится около 15-20 единиц техники и работает 75-80 человек.

Начальник Государственного управления охраны окружающей среды в Николаевской области Сергей ЛИТВАК в интервью журналистам сказал: «Причина ситуации - безусловно, просчеты в проекте и несовершенное государственное заключение, которое в 2005 году давало Минприроды". По его словам, в этом заключении не были предусмотрены мероприятия по подавлению пыли в случае сочетания холодной температуры, сухого воздуха, сильного ветра и отсутствия снега.

"Мы должны потребовать от глиноземного завода разработать новый проект, в котором будут те мероприятия, которые не позволят возникнуть такой ситуации в дальнейшем», - сказал С.ЛИТВАК.

Напомним, распыление шлама из шламохранилища № 2 Николаевского глиноземного завода, в результате чего окружающая территория и близлежащие села Жовтневого района - Лиманы, Надбугское, Галициновка - покрылись красной пылью, местные жители заметили в начале 20-х чисел февраля.

25 февраля по распоряжению губернатора Николаевской области Николая КРУГЛОВА была создана рабочая группа по минимизации последствий распыления красного шлама. Н. КРУГЛОВ обратился в Министерство экологии Украины с просьбой провести экспертизу шламохранилища № 2. Руководству глиноземного завода он предложил разработать соответствующие дополнения, которые обеспечат полную безопасность шламохранилища.

9 марта был отмечен повторный выброс красной пыли из шламохранилища № 2.