Крюковский вагоностроительный завод увеличил производство пассажирских вагонов

ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-феврале 2011 года по сравнению с соответствующим периодом 2010 года увеличило производство пассажирских вагонов в 2 раза, или на 2 вагона, - до 4 штук.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили на предприятии.

По их данным, завод работает в нормальном режиме и планирует наращивать объемы производства.

Как сообщал УНИАН, Крюковский вагоностроительный завод в январе-феврале 2011 года увеличил производство грузовых вагонов на 44% - до 1,67 тыс. штук

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

В 2010 году завод произвел 9 090 грузовых вагонов и 42 пассажирских.